Я скажу Путину: Крым - это Украина

18 июня новый президент Украины Владимир Зеленский впервые встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель. Журналисты немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер, Юлиан Рёпке и Даниэль Бискуп побеседовали с украинским лидером о предстоящей встрече, возможном вступлении Украины в ЕС и НАТО и о ситуации в Крыму.

"Прежним политическим элитам, которые находились у власти с момента провозглашения независимости страны в 1991 году, не удалось предложить украинцам уровень жизни, которого они заслуживают. (...) Мы унаследовали большой экономический и интеллектуальный потенциал, но нам стыдно быть одной из беднейших стран континента. (...) Для украинцев я хочу всего того, что я обещал в роли слуги народа: положить конец коррупции, сделать украинскую политику честной и прозрачной, объединить страну, принести мир и улучшить жизнь обычных людей", - заявил Зеленский.

"Я хочу видеть Украину на той ступени развития, на которой страны ЕС воспринимали бы ее как равноценного члена союза. И мы предпримем все для того, чтобы достичь этой цели. (...) Наша наиболее приоритетная цель заключается сейчас в том, чтобы построить хорошие отношения между новым правительством и МВФ, Европейским Союзом и НАТО", - подчеркнул президент.

Обращаясь к теме антироссийских санкций, Зеленский отметил: "Мы убеждены, что санкции должны сохраняться до тех пор, пока не будут восстановлены территориальная целостность и суверенитет Украины. (...) Мы также видим угрозы в энергетическом секторе в связи с "Северным потоком-2", который нанесет ущерб энергетической безопасности Украины и Европы".

"Санкции - это дипломатический инструмент для достижения результатов. Под этим я имею в виду прекращение огня и восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины. Если этот инструмент не работает, механизм нужно дополнить", - добавил президент.

"Украина официально озвучила свое стремление вступить в НАТО. В качестве первого шага я хотел бы внедрить стандарты НАТО в украинской армии и в нашем секторе безопасности. Украина уже является надежным партнером НАТО, а в будущем мы можем стать надежным членом альянса", - считает украинский лидер.

Говоря о войне на востоке Украины, Зеленский заявил: "Мы сделаем все для того, чтобы установить перемирие и как можно быстрее прекратить убийство и страдания нашего народа. Мы должны дать дипломатам возможность возобновить переговоры, пока молчат орудия. Я рассчитываю на это. И надеюсь, что это послание услышат в Москве".

"Что вы скажете Путину, когда встретитесь с ним в первый раз?", - поинтересовались журналисты.

"Начнем с того, что Донбасс и Крым - это Украина", - ответил Зеленский.

"Крым - это Украина. И мы надеемся, что он скоро вернется. Я очень люблю Крым. Я бывал там много-много раз. Это уникальное место на Украине со своей природой и историей. Для меня Крым всегда был и остается частью Украины", - добавил президент.

Возвращаясь к теме конфликта на востоке страны, Зеленский заявил: "Моя цель заключается в том, чтобы принести Украине мир дипломатическими средствами - а не с помощью популизма. (...) Пока мы доверяем Минскому процессу. (...) Но мы не можем ждать еще пять лет, потому что каждый день умирают украинцы. В случае необходимости мы будем рассматривать любую другую возможность переговоров, или в нормандском, или в другом формате".