Мишель Дюкло: "Война в Сирии - это геополитический Чернобыль"

Сирийский конфликт - в частности, из-за терроризма и миграции - способствовал росту популизма в Европе, утверждает в интервью Le Figaro Мишель Дюкло, бывший посол Франции в Дамаске, специальный советник Института Монтеня и автор книги "Долгая сирийская ночь".

"Башар Асад выиграл войну, но это узурпированная победа, потому что добыта она ее крестными отцами. Сегодня Башар напоминает великого утопленника, растянувшегося на пляже, затаившего дыхание, почти без сил, которого еще могли бы спасти два его конкурента, но он все же находит в себе энергию отбросить их назад и сказать: победил я. Это также победа террора, потому что несмотря на то, что он одержал верх, он продолжает казнить и преследовать", - указывает Дюкло.

"В данный момент в Сирии конкурируют Иран и Россия. Они борются за экономические останки страны и за влияние на режим. Они хотят разместить свои пешки внутри системы. У них могут возникать разногласия по существу, в частности, по поводу будущего Сирии и по Израилю. Но у меня такое ощущение, что русские, изо дня в день управляя Сирией, думают, что их союз с Ираном сейчас дает им преимущества. Без шиитских ополченцев режим Асада стал бы очень уязвимым. Следовательно, этот альянс, пусть и с грехом пополам, но продлится надолго", - отмечает эксперт.

"Сирийский конфликт позволил Владимиру Путину достичь такого международного уровня, какого у него не было. В Турции он повлек за собой авторитарный сдвиг Эрдогана. В связи с ее последствиями - терроризмом и миграцией, война в Сирии способствовала становлению Орбана в Венгрии, Качиньского в Польше и Сальвини в Италии. Конечно, это только эпизод в более широком вихремеждународных отношений. Конфликт между США и Китаем существовал бы и без Сирии. Но в какое-то мгновение Сирия явилась кристаллизатором роста мощи неоавторитарных держав. Сирия - это катастрофа, о которой хотелось бы позабыть, но есть все основания о ней помнить, поскольку ее последствия выходят далеко за рамки сирийского народа", - считает собеседник издания.

"Война в Сирии является геополитическим Чернобылем для зоны Ближнего Востока и Европы, а также, вероятно, для Центральной Азии. И в Москве руководители осознают, что их задний двор находится под угрозой заражения. Сирия - это не потухший геополитический вулкан. Пусть Башар Асад одержал победу против своего народа, но конфликт между Россией, США, Турцией, Израилем продолжается... Иранская интервенция тоже становится все более прямой и непосредственной", - анализирует эксперт.

"Говоря о геополитических последствиях войны в Сирии, прежде всего, следует отметить разрушение норм. В конце XX века казалось, что международное сообщество договорилось о принципах и правилах поведения, таких как защита гражданского населения, враждебное отношение к пыткам, осуждение использования определенных видов оружия и стремление любой ценой избежать угрозы геноцида. Это был некий набор из табу и запретов, десять заповедей современного мира, и хотя они применялись не всеми государствами, но все же являлись предметом определенного консенсуса. Все это рухнуло в Сирии. Сверх того, еще и табу на неприменение химического оружия. Пытки лежат в основе системы Асада. Однако, когда возникает ощущение, что ничего нельзя сделать, остается лишь отвести взгляд", - резюмирует Мишель Дюкло.