После смерти у Мурси может получиться то, что ему не удалось при жизни

"Умер Мухаммед Мурси, единственный избранный демократическим путем президент Египта. Его смерть - олицетворение неудавшейся "арабской весны". И теперь она может вызвать новую волну беспорядков", - пишет немецкое издание Die Welt.

Приход Мурси к власти в 2012 году был призван продемонстрировать конец произвола и клептократии старых элит. "Вступив в должность президента, он первым делом распорядился отпустить на свободу 572 заключенных, арестованных армией после революции. Началась новая эпоха, таков был сигнал", - отмечает автор статьи Гил Ярон.

"Но затем все происходило иначе. После одного из самых хаотичных годов в истории своей страны Мурси был свергнут армией. Вместо свободы и демократии его народ, как и все мятежные народы арабского мира, получил режим, действующий настолько жестко, что свергнутые диктаторы спустя время кажутся прямо-таки снисходительными и терпимыми", - говорится в статье.

"Вместо того, чтобы способствовать реформированию политического ислама, что сделало бы его современным, способным получить поддержку большинства и управлять страной, Мурси среди прочих оказался виноват в том, что "Братья-мусульмане"*, крупнейшее политическое движение арабского мира, вступили в нерешаемый конфликт со старыми элитами".

"Он стал одной из наиболее известных жертв нового поколения безжалостных правителей, которые после короткой вспышки надежды берут арабский мир под контроль - и не решают его проблемы", - комментирует Ярон.

"Никогда в Египте не велось больше процессов против СМИ, чем во время правления Мурси, - указывает издание. - Никогда не судили больше людей по обвинению в богохульстве. Никогда не совершалось больше атак на христианские учреждения и христиан. Единственным, что процветало в пришедшей в упадок египетской экономике, было кумовство - благодаря назначению сотен верных и настолько же некомпетентных вассалов из числа исламистов".

"Государственный аппарат, прежде всего армия, упорно препятствовали передаче власти новым, избранным демократическим путем правителям. Незадолго до прихода Мурси к власти Высший совет вооруженных сил Египта (SCAF) присвоил себе все законодательные полномочия и практически лишил власти парламент".

После прихода Мурси к власти в стране внезапно стало не хватать бензина на автозаправках и по необъяснимым причинам пропадать электричество. Каждую неделю проходили демонстрации с применением силы, уровень преступности резко вырос. Одновременно другие страны вооружали радикальных исламистов на Синае и разжигали вооруженный мятеж, длящийся по сей день.

"Мурси хотел уменьшить этот хаос, присваивая себе все больше власти, - повествует издание. - Но при этом он пренебрег другими политическими силами. Ему как консерватору-женоненавистнику не удалось склонить на свою сторону прогрессивные силы. В августе 2012 года Мурси отменил декларацию SCAF и сам наделил себя полномочием принимать законы и избирать комитет по разработке новой конституции, которая должна была действовать только в интересах исламистов".

"В ноябре 2012 года он принял декрет, который расширял его исполнительные полномочия и во многом лишал власти юстицию, состоявшую из судей эры Мубарака. Одновременно одним из декретов он уполномочил армию на защиту национальных институтов. Критики расценили это как введение военного положения".

"Экономика ухудшалась. При Мурси безработица достигла 13%, египетский фунт потерял в стоимости, иностранные инвесторы избегали страну. "Я совершил ошибки", - был вынужден признать Мурси в июне 2013 года во время одного из своих последних выступлений. Но было слишком поздно. В июле армия под руководством генерала Абдул-Фаттаха Ас-Сисси, которого продвигал сам Мурси, осуществила переворот".

С тех пор Мурси находился под властью армии. "Обращение с ним демонстрировало новое, беспрецедентно жесткое отношение режима к оппозиции. (...) Движение "Братья-мусульмане"* было запрещено в Египте, десятки тысяч его сторонников были арестованы, многие подверглись пыткам". Самого Мурси обвиняли в разных преступлениях, от государственной измены, шпионажа и убийства до оскорбления правосудия.

"Внезапная смерть бывшего президента, вероятно, рассердит многих. Мохаммед Судан, лидер "Братьев-мусульман"*, живущий в эмиграции в Великобритании, назвал смерть Мурси "преднамеренным убийством", так как бывшего президента якобы лишали соответствующей медицинской помощи", - передает издание.

"Движение призвало своих сторонников провести по всему миру демонстрации перед посольствами Египта и собраться на массовые похороны. Полиция Египта работает в особом режиме. Кажется, она опасается того, что у Мурси после смерти может получиться то, что ему не удалось при жизни: все-таки свергнуть старую элиту египетской армии", - пишет Die Welt.

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*эта организация запрещена в РФ - Прим. ред