18 июня 2019 г. Владимир Милов и Ольгва Хвостунова | The Washington Post Как Путин и Кремль потеряли российскую молодежь "В последние годы молодежь России подвергалась жесткой критике за политическую апатию и конформизм, а также за опасные формы активизма и патриотизма. (...) Но в марте 2017 года тысячи молодых россиян, вопреки всем ожиданиям, вышли на улицы в знак протеста против коррупции в правительстве. Так Кремль побеждает или теряет свои сердца и умы?" - задаются вопросом на страницах The Washington Post Владимир Милов, российский оппозиционный политик, автор и эксперт Фонда "Свободная Россия", который в 2002 году был заместителем министра энергетики России, и Ольга Хвостунова, директор Института современной России и сотрудница Фонда "Свободная Россия". "Хотя на этот вопрос нет простого ответа, наш новый доклад для Фонда "Свободная Россия" заставляет предположить, что президент Владимир Путин и Кремль, возможно, уже утратили неизменную поддержку молодежи", - пишут авторы публикации, указывая, что новое поколение россиян в возрасте от 17 до 25 лет оказалось "в значительной степени оторвано от стареющего руководства страны, ностальгической советской риторики и протекционистских принципов. Хотя средний рейтинг одобрения Путина остается относительно высоким (более 60 %), его поддержка среди молодежи за последнее десятилетие резко снизилась: 32 % в январе 2019 года по сравнению с пиком в 80 % в 2009 году". По их словам, "одним из ключевых факторов растущей разобщенности между руководством России и ее молодежью является конфликт поколений": "Путину 66 лет, и большинству его окружения уже за 60. Этот возрастной разрыв усугубляется расходящимися ценностями, взглядами и стилями общения. Печально известные ругательства Путина и тот факт, что он редко пользуется интернетом, заставляют его выглядеть устаревшим". "(...) По мере того, как уровень жизни ухудшается, россиян, в том числе молодежь, охватывает беспокойство", - отмечается в статье. "Молодые россияне все больше осознают, что коррупция и кумовство вносят вклад в их экономическую неопределенность. Они не могут не замечать, что многие высшие посты распределяются среди сторонников Путина и их детей. Неудивительно, что, согласно опросу, проведенному в декабре 2018 года, 41% молодых россиян - рекордно высокий показатель - говорят, что намерены эмигрировать", - отмечают Милов и Хвостунова, добавляя, что "усилия Кремля по изображению Запада и США в качестве иностранного врага терпят неудачу". "Но, пожалуй, самый интересный фактор на повестке дня - провальная молодежная политика Кремля. В 2000-е годы российское правительство пользовалось определенным успехом, набирая тысячи в пропутинские молодежные движения в стиле комсомола ("Идущие вместе" и его преемник, движение "Наши"). Но отсутствие у Кремля долгосрочного видения будущего и неспособность наладить конструктивный диалог стоили ему части этой поддержки", - говорится в статье. Авторы указывают, что Напротив, оппозиционеру Алексею Навальному удалось привлечь молодых россиян, обращаясь к тем самым вопросам, которые их волнуют. "(...) Удивительно, по некоторым оценкам, 75% демонстрантов в массовых акциях протеста 2017 года были моложе 30 лет. Протесты, возможно, со временем стихли, но это не означает, что первоначальная фрустрация была разрешена", - подчеркивается в публикации. "Хотя только 14% молодых россиян заявляют, что готовы участвовать в протестах, а 72% считают ее неэффективным способом воздействия на правительство, многие из них задействованы в гражданском активизме на местном уровне", - сообщается в публикации. Речь идет об экологической деятельности, городском активизме и волонтерстве - "политике малых дел". "Тем не менее, похоже, что Кремль сейчас обдумывает стратегию по возвращению молодежи. По сообщениям, надзор за молодежной политикой был поручен Сергею Кириенко, первому заместителю главы администрации Путина и организатору, стоящему за его переизбранием. Федеральному агентству по делам молодежи был выделен бюджет в семь раз больше, чем в 2018 году". "Потребуются годы на то, чтобы новые усилия Кремля по привлечению молодежи на свою сторону принесли результаты. Но если история последнего времени хоть что-то значит, эти усилия не будут успешными, - полагают авторы публикации. -- По мере того, как путинский режим стареет, становится более жестким и репрессивным, его конфликт с более молодыми россиянами будет становиться все более острым". Источник: The Washington Post