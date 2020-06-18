"Убийство в Тиргартене было заказом Путина"

"Сегодня в суде Берлина Федеральная прокуратура предъявляет обвинение предполагаемому убийце гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили", - сообщает немецкий таблоид Bild.

"23 августа 2019 года убийца подъехал к своей жертве на велосипеде в парке Малый Тиргартен в Берлине и убил мужчину двумя выстрелами в голову и спину", - напоминает издание.

"И он действовал по заказу России. Так полагает генеральный прокурор Петер Франк. "Органы центрального управления Российской Федерации поручили ликвидировать жертву", - говорится в обвинительном заключении".

"Основанием для заказа убийства стало враждебное отношение будущей жертвы к центральному правительству России, правительствам автономных республик Чечни и Ингушетии, а также пророссийскому правительству Грузии", - сообщила в четверг федеральная прокуратура".

Обвиняемым является россиянин Вадим Красиков, который с лета прошлого года находится в следственном изоляторе в Берлине.

"Министр иностранных дел Хайко Маас отреагировал: в связи с данным делом России грозят дальнейшие санкции. "Федеральное правительство однозначно оставляет за собой право принятия дальнейших мер по данному делу", - заявил Маас в четверг в Вене".

"Предположительно заказное убийство уже вызвало дипломатические разногласия между Германией и Россией", - отмечает издание, напоминая о высылке странами дипломатов в связи с неготовностью России помогать в расследовании преступления.

"В ответе федерального министерства юстиции на запрос "Левой" партии в начале июня говорилось, что "Российская Федерация пока не ответила по существу" на два запроса о предоставлении правовой помощи со стороны берлинской прокуратуры, направленные в декабре 2019 года. Согласно сообщениям СМИ, предполагаемый убийца поддерживал тесную связь с российской спецслужбой ФСБ", - пишет Bild.