18 июня 2020 г. Джон Беннетт | The Independent Путин, должно быть, громко смеялся над Трампом после саммита в Хельсинки, утверждает Джон Болтон в новой резонансной книге "Бывший высокопоставленный советник президента США Дональда Трампа считает, что президент России Владимир Путин, должно быть, "смеялся" над президентом США после саммита в Хельсинки в 2018 году. Джон Болтон, бывший советник Трампа по национальной безопасности, делает это утверждение в книге, которая должна выйти в свет на следующей неделе - если федеральный судья не заблокирует ее издание после того, как администрация Трампа подала иск, настаивая, что книга содержит секретную информацию", - сообщает The Independent. "Среди утверждений, содержащихся в книге Болтона - то, что Трамп неохотно утверждал политические меры, направленные на пресечение российской агрессии в отношении Соединенных Штатов и их интересов. Однако в книге он мало что делает для объяснения своих выводов о чувствах американского лидера к России и Путину", - говорится в статье. "Зато Болтон действительно позволяет заглянуть в то, что чувствовали советники Белого дома в отношении саммита Трампа и Путина в 2018 году в Хельсинки, где Трамп встал на сторону российского лидера, выступив против своих собственных спецслужб в вопросе о том, вмешивалась ли Москва в выборы 2016 года в США", - сообщается в публикации. "Вряд ли это был способ вести дела с Россией, и Путин, должно быть, громко смеялся над тем, что ему сошло с рук в Хельсинки", - пишет Болтон, согласно газете The Washington Post, которая получила предварительный экземпляр книги. "Наряду с утверждением, что книга Болтона содержит секретную информацию, в иске администрации утверждается, что она не прошла весь процесс проверки на благонадежность. Однако несколько крупных американских СМИ, которые ознакомились с книгой, сообщают, что Болтон местами указывает, что хотел процитировать Трампа напрямую, но эти детали были вымараны сотрудниками службы безопасности федерального правительства". "(...) Президент США также обвинил своего третьего советника по национальной безопасности, который покинул Белый дом, находясь в полемике с президентом, в том, что он лжет в книге - хотя он и его команда, похоже, на тот момент еще не ознакомились с ее содержанием (...)", - отмечается в публикации. Источник: The Independent