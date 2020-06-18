В Швеции свыше 5 тыс. смертей от коронавируса, ее национальный консенсус рушится

"В Дании в 5 раз меньше смертей, в 8 раз меньше смертей в Финляндии и в 11 раз меньше в Норвегии. (..) Швеция, скандинавская страна, которую во многих областях приводили в качестве примера, имеет показатель в 499,1 смертей на миллион жителей, занимая незавидное пятое место в мире по уровню смертности", - пишет Le Figaro.

"(...) Я думаю, что нам следовало начать массовое тестирование намного раньше, мы должны были протестировать больше людей", - считает Ларс Фальк, врач и руководитель отделения в престижной Каролинской университетской больнице в Стокгольме. "Как только у человека обнаруживается положительный тест на коронавирус, он меньше выходит из дома и не встречается со столькими людьми, если бы он об этом не знал, он вел бы себя иначе", - говорит он агентству AFP.

"Число пациентов в отделениях интенсивной терапии в целом резко сокращается, как и в других странах, Швеция прошла пик, статистика постепенно улучшается. Однако усиливается давление на правительство, которое обвиняют, в частности, в стремлении укрыться за администрацией, в данном случае, за органом здравоохранения, возглавляемым главным эпидемиологом Швеции Андерсом Тегнеллом", - пишет издание.

"(...) У Швеции показатели смертности не хуже, чем у других европейских стран, сильнее всего пострадавших от эпидемии, но у нее очень плохие показатели по сравнению с ее ближайшими соседями и северными союзниками, где эпидемия началась примерно в то же время. В соотношении к населению в Дании в 5 раз меньше смертей, а при сопоставимой плотности - в 8 раз меньше смертей в Финляндии и в 11 раз меньше в Норвегии", - отмечается в публикации.

"Очень большое количество людей, погибших в домах престарелых, "не имеет никакого отношения к стратегии. Это связано с недостатками в обществе, которые мы исправляем", - утверждал премьер-министр и социал-демократ Стефан Лёвен, ссылаясь на неудовлетворительную гигиену в резиденциях для пожилых людей. Руководители политических партий, которые, как и большая часть населения, широко поддержали решение не помещать на карантин 10,3 млн шведов, также начинают выступать с критикой. (...)"Лидер должен сделать шаг вперед, а Лёвен сделал шаг назад", - заявила Эбба Тор, глава христианских демократов, находящихся в правой оппозиции. Возглавляющий либералов в парламенте Йохан Персон считает, что более мягкий подход Швеции, "возможно, способствовал слишком большим людским потерям". Руководитель консерваторов потребовал немедленного создания комиссии по расследованию правительственного управления кризисом", - говорится в статье.

"(...) В реанимации "цифры действительно снизились. Существует реальная разница по сравнению с тем, что было два месяца назад", - поясняет Карин Хильдебранд, врач больницы Сёдерсюксхусет в Стокгольме, которая ожидает, что эпидемия продолжит идти на убыль. Что касается Андерса Тегнелла, заступника "стратегии марафона", то он повторил, что карантин не сработал и что как только ограничения будут сняты, вирус рано или поздно начнет распространяться снова", - пишет Le Figaro.

"Без вакцины "невозможно полностью уничтожить вирус", - сказал он во вторник. Исследование, достоверность которого вызывает споры, показывает, что у 14% из примерно 50 тыс. жителей Стокгольма, которые прошли тест на коронавирус, нашли антитела к Covid-19. Столица, безусловно, является наиболее пострадавшим регионом в стране", - резюмирует издание.