Одна из последних независимых газет России попала под колеса

"Редакция деловой газеты "Ведомости" проиграла в конфронтации с новым владельцем. Критическая журналистика в России теряет одну из своих последних визитных карточек", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Ведомости", одна из наиболее независимых газет среди крупных российских изданий, были проданы новому инвестору. Он назначил исполняющим обязанности главного редактора человека, полностью отвергаемого редакцией. Вслед за этим все пять его заместителей заявили о своем увольнении; почти дюжина сотрудников редакции уже ушли. Говорят, это конец "Ведомостей", и многое свидетельствует о том, что это связано и с государственным нефтяным концерном "Роснефть", - передает журналист Маркус Акерет.

"(...) Издание хотело в первую очередь предлагать независимую, качественную деловую журналистику, но также интенсивно занималось важными политическими темами, печатая на своих страницах очень критические редакционные комментарии, а также мнения независимых экспертов, представляющих позиции, которые едва ли допускались в крупных изданиях".

"В среде, где журналистике, не желающей cлужить олигархам и функционерам, приходится особенно тяжело, это было сложной задачей с самого начала. Сегодня почти все российские печатные и интернет-СМИ принадлежат либо государству, окологосударственным компаниям либо инвесторам, поддерживающим хорошую связь с Кремлем", - отмечает издание.

"В 2015 году первый шаг к этому был сделан и в "Ведомостях". Из-за изменения закона три иностранных собственника издания были вынуждены продать его израильско-российскому бизнесмену Демьяну Кудрявцеву. Изначально это мало повлияло на редакцию. Но как показало расследование "Ведомостей", проведенное совместно с тремя другими российскими СМИ, холдинг, владеющий изданием, из-за долгов попал тогда под косвенное влияние "Роснефти".

"Заметным это стало лишь этой весной. Совместно с двумя потенциальными покупателями Кудрявцев назначил исполняющим обязанности главного редактора журналиста со стажем Андрея Шмарова. Он хорошо знаком с пресс-секретарем "Роснефти" Михаилом Леонтьевым, который, как сообщается, предложил его кандидатуру по согласованию с Кремлем".

"Конфликт с редакцией возник, когда в самом начале Шмаров дважды без согласования вмешался в тексты именно о "Роснефти"; одним из них был комментарий известного экономиста, который был поспешно удален с сайта. (...) Наконец, Шмаров потребовал больше не публиковать в будущем опросы и тексты отвергаемого Кремлем независимого "Левада-Центра". Редакция это просто проигнорировала", - повествует издание.

"Теперь вместо двух рассматривавшихся в марте инвесторов головную компанию "Ведомостей" купил медиаменеджер из Екатеринбурга Иван Еремин. Он также отрицает косвенное участие "Роснефти". Главным редактором он тоже назначил Шмарова, зная о его неразрешимом конфликте с редакцией и последствиях, которые это повлечет для репутации газеты. Он хочет снова вернуть газете качество, которым она отличалась в первые годы, указал известный своим сотрудничеством с функционерами бизнесмен".

"Однако времена поменялись. То, что "Ведомости" кажутся сегодня более политическими, чем тогда, связано и с медиасредой, которая, за исключением нескольких новых платформ вроде Meduza.io или The Bell, обходит стороной щекотливые темы и раболепствует перед Кремлем. (...) События вокруг "Ведомостей" показывают, что свободы действий у независимой, критической журналистики в России остается все меньше", - заключает Neue Zürcher Zeitung.