Российский диджей и подозрение в отмывании миллионов долларов

"Денис Казначеев сидит в следственном изоляторе в Берлине. США обвиняют музыканта в отмывании сотен миллионов долларов в даркнете - и требуют его выдачи. Его друзья считают, что это ошибка", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"Казначеев обвиняется в том, что с 2010 года он предлагал услуги по отмыванию денег в даркнете. Лишь за два года он якобы отмыл через один из сайтов 310 млн долларов для российских киберпреступников, говорится в американских документах, имеющихся в распоряжении Джонатана Бурмайстера, адвоката Казначеева".

"Деньги якобы добывались с помощью хакерских атак, кражи кредитных карт и личных данных, пишут американские ведомства. В даркнете россиянин превращал "грязные" электронные деньги в законные и передавал их заказчикам наличными или переводом на электронные и банковские счета. В качестве вознаграждения Казначеев получил от 3,1 до 15,5 млн долларов. И это лишь малая часть сумм, о которых шла речь. Ведь россиянин якобы отмывал деньги и через другие сайты в даркнете", - говорится в статье.

Адвокат Казначеева считает, что для совершения преступлений использовались данные и фотографии музыканта. По его словам, несколько лет назад Казначеев по просьбе российского друга открыл счет в банке, а затем больше ничего о нем не слышал.

"Американские власти дело не комментируют: министерство юстиции США отклонило запрос Der Spiegel о предоставлении комментария; суд в Мэриленде не захотел "ни подтверждать, ни опровергать" ведение судопроизводства. Представитель генеральной прокуратуры Берлина лишь подтвердил, что 29 мая россиянин был арестован "для судебных органов США"; за дополнительной информацией он посоветовал обращаться в министерство юстиции США".

Друзья и знакомые Казначеева описывают его как добродушного человека, увлеченного своим делом - музыкой. Его агент Дениз Глук считает, что речь идет об ошибке. Друг Казначеева Кирилл Голиков говорит, что у диджея никогда не было много денег и поверить в то, что он был киберпреступником, невозможно.

"Те, кто поддерживают Казначеева, собирают в интернете деньги для арестованного, чтобы оплатить расходы на адвоката и аренду квартиры. Собрано уже более 9,5 тыс. евро. На выходных его сторонники организовали демонстрацию перед тюрьмой".

"Более 21 тыс. человек подписали петицию, в которой идет речь о "страшной ошибке" и высказывается требование о недопущении выдачи Казначеева США. Диджей хочет подключить к делу и российское посольство".

"Кирилл Голиков надеется, что в ближайшее время все прояснится и его друг выйдет на свободу. Но так быстро это не произойдет. После ареста у американских властей есть 60 дней для официальной передачи запроса об экстрадиции Казначеева", - пишет Der Spiegel.