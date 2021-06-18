Китайские ученые оплодотворили самцов крыс и заставили их родить потомство

(...) "Ученые Военно-морского медицинского университета в Шанхае заявляют, что их эксперимент может оказать "глубокое влияние на репродуктивную биологию". (...) Они соединили самца и самку крысы, сшив их кожу и объединив кровеносную систему, а затем трансплантировали матку самцу и имплантировали эмбрионы и самцу, и самке", - сообщает Daily Mail.

"Эмбрионы развивались до необходимого срока, то есть до 21,5 дня, и на свет успешно появились 10 детенышей из 27 "нормальных" эмбрионов у самца, которые родились благодаря кесареву сечению. Команда объяснила, что они дожили до взрослого возраста и смогли размножаться, не сталкиваясь с серьезными заболеваниями сердца, легких или печени", - говорится в публикации.

"Нами была создана животная модель мужской беременности у млекопитающих", - заявили они. (...)

(...) "Мужская беременность - невероятно редкое явление в природе - настолько редкое, что syngnathidae, семейство рыб, которое включает морских коньков, морских игл и морских драконов, является единственным известным видом, у которого самцы вынашивают потомство в ходе беременности", - поясняет издание.

(...) "Ученые разработали "крысиную модель", по сути, сшив самца и самку крысы воедино, чтобы создать единое существо. (...) Самцу, которого заранее кастрировали, они пересадили матку. Команда имплантировала эмбрионы в пересаженную матку, а также в матку самки, которая была соединена с самцом. Это позволило им наблюдать за развитием эмбриона в пересаженной матке у самца под воздействием крови беременной самки", - пишет газета.

(...) "Всего было 46 пар крыс, соединенных вместе, и беременность была у обеих сторон. В общей сложности, в женские половины было имплантировано 562 эмбриона, в мужские - 280". "Мы установили, что в матке самок нормально развились 169 эмбрионов, тогда как у самцов крыс нормально развились только 27", - сообщили китайские ученые.

(...) "При проведении кесарева сечения самцам ученые обнаружили несколько аномальных мертвых плодов - этого явления не наблюдалось среди потомства у прикрепленных самок. (...) По словам исследователей, некоторые плоды прожили всего два часа или чуть более суток. Команда добавила, что десять крысят, успешно родившихся у самцов крысы, стали взрослыми и были "функционально репродуктивными". У этих детенышей, по итогам гистологического исследования, также не было явных аномалий в сердце, легких, печени, почках, головном мозге, яичках и яичниках или в матке", - говорится в статье.

(...) "Насколько нам известно, о беременности у самцов млекопитающих никогда ранее не сообщалось, - пишут авторы в своей статье. - В этом исследовании мы создали крысиную модель беременности у самца и обнаружили, что трансплантированные эмбрионы был способны развиваться (..) в пересаженных матках у самцов [соединенных с самкой] под влиянием крови беременной самки".

"Успешность всего эксперимента была очень низкой, но у самцов успешно родились 10 детенышей путем кесарева сечения", - добавили они.

(...) Результаты были опубликованы на предпеатном сервере исследований по биологии bioRxiv.org