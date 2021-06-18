Идеальный прием двух трудных гостей

"Несмотря на особые пожелания и разногласия: Швейцария по губам читала желания делегаций Джо Байдена и Владимира Путина", - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"Маленькой Швейцарии нелегко играть роль в игре крупных держав, - отмечает издание. - (...) Приняв саммит Путина и Байдена, официальная Швейцария благородно осталась вне поля конфликта между США и Россией, и при этом ей не пришлось делать невозможное. Особые пожелания и маневры крупных держав не сбили с толку организаторов саммита (...)".

"Организация мероприятия такого масштаба всего за три недели - это огромная логистическая и организационная задача. (...) Каждое официальное выступление, каждая перемена места, каждый сопровождающий автомобиль фиксируется в протоколе. В случаях с гостями, которые не ладят друг с другом, подглядывают друг за другом и слишком часто противоречат друг другу, принимающая сторона стоит перед серьезной задачей", - говорится в публикации.

"Так, незадолго до начала саммита американцы и русские все еще не давали ответа на вопрос о том, соответствует ли вилла Ла Гранж их ожиданиям в качестве места проведения встречи. Это заставляло организаторов думать об альтернативах и планировать разные варианты", - пишет Tages-Anzeiger.

"Американцы потребовали, чтобы историческая вилла Ла Гранж была оборудована кондиционерами. Кондиционеры установили. Но при этом не должно было быть затронуто или вовсе пострадать само здание - это удалось сделать. Впрочем, в итоге пришлось искать средства и методы для защиты ценных книг роскошной библиотеки от сухого, искусственно охлаждаемого воздуха", - отмечается в статье.

"И это не все. Американская делегация потребовала, чтобы у ее сотрудников был собственный продуктовый магазин, где они могли бы покупать продукты, которые им знакомы и привычны. Это желание гостей также было исполнено".

"В парке Ла Гранж есть изящный павильон, который летом используется как сцена для концертов под открытым небом. Идеальное место для проведения итоговых пресс-конференций, подумали женевские организаторы. Россияне сфотографировали павильон и отправили снимки в Москву. Однако там, видимо, решили, что на сцене президент Путин будет выглядеть как поп-звезда. Поэтому пришлось организовать специальную зону для прессы".

"Когда все, что касалось виллы Ла Гранж, было окончательно определено и организовано, прибыла съемочная группа для пробных съемок, - повествует издание. - К ужасу кураторов, прожекторы были направлены прямо на исторические настенные росписи. Цветовые пигменты произведений живописи подверглись воздействию такого количества света, которого они не получали за столетия".

Тем не менее, заключает Tages-Anzeiger, "Швейцария вполне может гордиться собой. Будучи принимающей стороной, она представила России и США идеальную сцену для самопрезентации".