Любовь или деньги? Решающее значение в вопросе о том, поженится ли пара, имеет доход

"Существует много теорий о том, почему некоторые пары женятся, а другие расстаются. Одно из исследований показывает, насколько на вероятность расставания влияет доход", - сообщает немецкий журнал Focus.

Патрик Исидзука из Корнелльского университета проанализировал данные опросов о доходе людей, проведенных в период с 1996 по 2013 год, а также результаты ежемесячного опроса с участием 60 тыс. семей, проводившегося американским Бюро трудовой статистики.

"Согласно исследованию, решающее значение имеет не распределение доходов внутри пары, а сравнение финансовой ситуации с другими парами, - передает издание. - Так, исследование показало, что проживающие совместно пары женятся лишь тогда, когда они зарабатывают столько же, сколько их женатые сверстники".

По словам Исидзуки, "пары женятся чаще, когда достигают определенного порога дохода и благосостояния" и, наоборот, пары с меньшим доходом чаще расходятся.

"Хотя пары с недостаточным доходом и ценят брак, им тяжело достичь высокого финансового стандарта, необходимого для заключения брака", - говорится в статье.

"Результаты исследования отражают и растущую социально-экономическую пропасть в семейной жизни. По словам Исидзуки, брак все чаще становится привилегией тех, кто достиг высокого финансового уровня".

"Исследование также показало, что сожительствующие, но не женатые пары с одинаковым доходом вероятнее остаются вместе, нежели пары с сильной разницей в доходе", - отмечает издание. "Вероятно, равенство способствует стабильности", - поясняет Исидзука. По мнению исследователя, одинаковый финансовый вклад в отношения может способствовать более частому взаимодействию партнеров и их сплоченности.

Исидзука не нашел доказательств тому, что доход или занятость мужчин важнее дохода или занятости женщин, если говорить о том, поженится ли пара. "На самом деле значение, вероятно, имеют совместные усилия пары", - резюмирует исследователь.