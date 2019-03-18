Следующий территориальный захват Россия предпримет не в бывшем советском государстве. Это произойдет в Европе

Как пишет в статье, опубликованной в выходные журналом Foreign Policy Михаил Саакашвили, "(...) от Грузии в 2008 году до Украины в 2014 году и Сирии в 2015 году - Путин всегда возлагал вину за агрессию России непосредственно на Запад. Средства массовой информации, поддерживаемые Кремлем, усиливают этот месседж, подвергая аудиторию постоянному потоку паникерства по поводу "окружения России" силами НАТО и указывая на осуждение Западом действий Путина как на доказательство "русофобии".

"Многие задаются вопросом, что Путин получает от продвижения такого нарратива. Нарушая международные нормы, он стал мировым изгоем. Санкции США и Европы нанесли серьезный удар по и без того находящейся в неутешительном состоянии экономике России, ставя вопрос о том, почему Путин заплатил такую ошеломляющую цену, чтобы выкроить еще несколько кусков территории, - пишет Саакашвили. - Те, кто пытается ответить на этот вопрос, упускают суть. В Крыму, на востоке Украины, в Южной Осетии или где-либо еще, что Путин считает "задним двором" Росси, территориальное приобретение никогда не было самоцелью. Цель Путина сегодня такая же, как и когда он вторгся в мою страну в 2008 году: усилить контроль над рычагами власти в России. Всякий раз, когда внутренняя популярность Путина падает, он либо усиливает продолжающийся конфликт, либо начинает новое наступление".

"И, конечно, это работает. Путин управлял самой большой страной в мире в течение почти двух десятилетий, с каждым пережитым кризисом консолидируя все больше контроля. Возможно, обычные российские избиратели пытаются прожить на пенсию в 200 долларов в месяц, зато база Путина может гордиться тем, что живет в сверхдержаве, - отмечает автор публикации. - Путин и предсказуем, и логичен: вторжение на территорию более слабого соседа является более дешевым и быстрым способом повышения рейтингов, чем, скажем, улучшение антиутопической системы здравоохранения в России. Не случайно рейтинг одобрения Путина достиг пика в 2015 году после аннексии Крыма. Позже в том же году, когда рухнула российская экономика, интервенция в Сирии послужила укреплению патриотизма. Более того, действия России в Сирии ознаменовали переход Путина от военного авантюризма в бывших советских республиках к проекции власти за пределы российского "ближнего зарубежья".

"Безусловно, эти шаги вызвали резкую критику Путина со стороны Вашингтона и Брюсселя. Но осуждение извне только повышает его популярность внутри России. С каждыми иностранными выборами, в которые вмешивается Кремль, с каждым нарушением прав человека в оккупированном Крыму, каждый раз, когда российские солдаты перемещают ограждение из колючей проволоки, чтобы выкроить еще несколько акров территории Грузии, стандартный ответ США и Европы - дипломатическое выражение "глубокой обеспокоенности" больше похоже на набившее затертое клише".

"Что характерно, в последние месяцы, поскольку популярность Путина снижается, он усиливает провокации", - пишет Саакашвили, ссылаясь на задержание трех украинских военных кораблей, пытавшихся пройти через Керченский пролив. "Нарушения Путиным законов и норм на российском "заднем дворе", похоже, больше не шокируют мир. Он уже перекроил границы Европы силой и ему это сошло с рук. Теперь, чтобы спровоцировать гнев Запада, ему нужно сделать нечто еще более вопиющее. Вопрос не в том, нападет ли он, а в том, где", - полагает автор.

С его точки зрения, это будет не Беларусь, так как "Путин вряд ли выиграет от демонстрации силы в стране, которую большинство россиян уже считают неотъемлемой частью России", и не балтийские страны, члены НАТО, так как запуск статьи 5 НАТО может привести к полномасштабной конвенциональной войне.

"Наиболее вероятная цель России в ближайшем будущем - либо Финляндия, либо Швеция; хотя обе страны являются членами ЕС, они не являются членами НАТО, - пишет Саакашвили. - Нападая на страну, не входящую в НАТО, Путин не рискует получить пропорциональный ответный удар в соответствии со статьей 5. Но, нацеливаясь на европейскую страну, он может рассчитывать на то, что у себя дома пожнет плоды общественного одобрения избирателей, которые отчаянно жаждут победы. Это простой анализ затрат и выгод, который проводил Путин и раньше, открыто и много раз. Каждая инвестиция российской силы приносила дивиденды".

"Я не жду, что русские танки без помех войдут в Хельсинки или Стокгольм, - добавляет он. - Но для Москвы было бы относительно просто произвести захват земли в отдаленном арктическом анклаве или на небольшом острове, таком как шведский Готланд, учитывая стратегические возможности, которые Россия нарастила на своем северном фланге. В конце концов, кто будет воевать из-за замерзшего балтийского острова или части финской тундры? НАТО не будет, а Путин будет - потому что ставки для него выше".

"Бывшие советские государства, даже если они являются членами НАТО, такие как Эстония, воспринимаются многими как не совсем западные, - считает Саакашвили. - Эта точка зрения может быть не совсем точной, но в политике восприятие часто имеет большее значение, чем реальность. В отношении Финляндии и Швеции, однако, восприятие и реальность совпадают. Они - не бывшие советские республики; они, несомненно, являются частью Запада".

"Это может показаться шокирующим, но Путин много раз шокировал мир. Запад не может позволить себе снова оказаться застигнутым врасплох", - заключает автор.