Российский Крым больше не волнует сердца

"Пока Москва празднует пятую годовщину аннексии полуострова Крым, на шахтерских землях рядом с украинской границей, пострадавших от лишений и разочарований, популярность российского президента снижается", - пишет спецкор Le Figaro Пьер Авриль, побывавший в Алмазном (Гуково) и Красном Сулине.

"Алмазный, бывший процветающий шахтерский поселок, расположенный недалеко от украинской границы, неотвратимо превращается в город-призрак. После медленной агонии в 2015 году резко прекратилась эксплуатация основных угольных месторождений. В том же году бывший генеральный директор угольной компании "Кингкоул" Владимир Пожидаев сначала исчез, а затем был приговорен к пяти годам тюремного заключения за "преднамеренное банкротство предприятий и длительную невыплату заработной платы сотрудникам", - передает автор статьи. "Такую жизнь я мог представить себе только в страшном сне", - резюмирует Николай Чулепов, бывший руководитель бригады.

"Перед лицом такой нищеты лозунг "Крымнаш", будораживший толпы 18 марта 2014 года, когда Владимир Путин ратифицировал аннексию полуострова, кажется устаревшим. По данным социологической службы Фонд Общественного мнения (ФОМ), 77% россиян оценивают это событие положительно (по сравнению с 83% в 2017 году), но при этом 39% считают, что данная операция оказала "как полезное, так и пагубное" воздействие на их страну. За ним последовала война на Донбассе, тайно взращиваемая Москвой невзирая на угрозу дипломатической изоляции", - говорится в публикации.

"Воссоединение", как называет его Николай Чулепов, было скорее "чудом", подобным "падающему с неба дождю", и, по его словам, имеет мало отношения к какому-либо вмешательству человека. Более того, по его мнению, глава Кремля, которому бывший шахтер регулярно отдает свой голос с 2000 года, ничего не может сделать для того, чтобы остановить упадок его поселка. Россия, повторяет он, "слишком большая страна", чтобы царь мог ее контролировать. А на ее карте поселок Алмазный кажется слишком периферийным", - передает Авриль.

"С географической точки зрения такой аргумент довольно сомнителен. Фактически поселок расположен всего в 70 км к северу от Ростова-на-Дону, крупного регионального мегаполиса, где во время чемпионата мира по футболу был открыт великолепный футбольный стадион и новый аэропорт", - комментирует спецкор.

"Год назад жители Алмазного стали свидетелями открытия Керченского моста, соединяющего Крым с Россией, стоимостью около 3 млрд евро. Но Николай Чулепов, похоже, единственный, кто считает, что это дорогое сооружение облегчит "вывоз" на материк фруктов и спиртных напитков из Крыма и обогатит его поселок. "Крым и все такое - это ловкие приемы, они нужны только Путину", - сердито говорит Людмила, которая не согласна с макроэкономическим анализом своего соседа. Ее дочь Александра, выгуливающая своего 4-месячного ребенка по ухабистым дорогам, кивает в знак согласия. "Вместо того, чтобы тратить деньги на Крым, лучше бы Путин помог нам, живущим здесь в нищете", - жалуется молодая женщина, брошенная своим мужем и государством".

"Столь небывалый дискурс стал распространяться и в российской провинции, ранее безоговорочно преданной главе Кремля. После аннексии Крыма популярность президента резко возросла. В октябре 2014 года, когда были наложены первые западные санкции, его действия одобряло 88% населения. В то время ранее критически настроенные российские интеллектуалы и художники выражали свое восхищение президентом, который "поднял свою страну" и стал играть на равных с западными державами. В последнем опросе "Левада-Центра", опубликованном в феврале, показатель популярности Путина упал до 64%, к тому же все большее число людей не верят в достоверность опросов по поводу популярности президента", - пишет журналист.

"Объявленное летом прошлого года повышение пенсионного возраста в сочетании с возвращением инфляции и повышением тарифов на услуги ЖКХ стали действовать подобно кривому зеркалу, которое искажает геополитические успехи Путина, отодвигая их на задний план", - отмечает автор статьи. "Люди потихоньку начинают говорить, что мы помогаем всем, Крыму, Донецку, Сирии, а на них самих уже ничего не остается. Существует некая несправедливость", - говорит Галина Дереглазова, сотрудник "Справедливой России", партии, традиционно лояльной президенту, которую Кремль собирается прибрать к рукам".

"В своем обращении к россиянам 20 января президент попытался подправить линию поведения. Нападая на Вашингтон и хвастаясь ударной мощью нового ядерного баллистического оружия России, он обещал уже в 2019 году улучшить уровень жизни своих сограждан", - говорится в статье.

"Тем не менее, 55% россиян считают своего президента лично "ответственным" за проблемы страны", - указывает газета. "Все больше людей начинают понимать, что нет разницы между хорошим царем и его некомпетентными боярами", - иронизирует Елена, менеджер кафе в городе Красный Сулин.