Тьерри де Монбриаль: "Главный распад международной системы произошел в 1989, а не в 2001 году"

В интервью Le Figaro Тьерри де Монбриаль, основатель Французского института международных отношений (IFRI), рассматривает современные геополитические проблемы, от российского могущества до стратегических ошибок Трампа, останавливаясь на Иране и Северной Корее".

"На мой взгляд, главный распад мира произошел в 1989, а не в 2001 году, как утверждают многие. Падение советской системы является одним из тех двух событий, которые лежат в основе современного мира. Во-первых, речь идет о технологиях, в значительной степени ответственных за распад СССР и породивших глобализацию. С тех пор технологическая гонка ускорилась. Масштабы этого явления беспрецедентны в истории. Вызванные им потрясения можно сравнить только с изобретением письменности. Сегодняшний мир был преобразован с помощью технологий, но в ближайшие годы он будет ими преобразован еще сильнее",- считает Монбриаль.

"Далее следует отметить, что развал СССР был крахом не только коммунизма, но и империи. Последняя империя рухнула одним махом, как башни Нью-Йорка в 2001 году. С виду этот развал произошел мирным путем. Однако феномен такого масштаба не может остаться без последствий. Мы переживаем их до сих пор. Падение Берлинской стены привело к полному возобновлению международной игры, оно же воскресило проблемы, которые не были решены после Первой мировой войны. Оно стало катаклизмом в истинном смысле этого слова, к которому Евросоюз не был готов. Даже Раймон Арон в своей последней книге ни на секунду не задумывался о том, что конец Советского Союза может произойти до конца столетия! Таким образом, Евросоюз с отсрочкой во времени перенес последствия распада СССР", - продолжает эксперт.

"Альянс между Китаем и Россией мне кажется противоестественным. Сегодня в России проживает 140 млн человек, 30 млн из них живут на 10 млн квадратных километров восточнее Урала. На немного меньшей территории - 9 млн квадратных километров - в Китае проживает 1,3 млрд человек. Это создает проблему. Кроме того, совместимость русских и китайцев в культурном плане отнюдь не очевидна", - полагает собеседник издания.

"Я думаю, что страны Запада очень плохо справились с падением СССР, и что их неспособность понять фундаментальные интересы русских привела их к огромным ошибкам. Одной из главных ошибок стала идея о расширении евроатлантических институтов на восток и в сторону Украины без малейшего внимания к возможным последствиям для Москвы. С 1990-х годов в России царил полный беспорядок. В то время необходимо было пересмотреть всю систему безопасности в Европе. При отсутствии долгосрочного стратегического видения с западной стороны, Россия приблизилась к Китаю, и такое сближение нелегко повернуть вспять. Результат: Россия погрузилась в чистую логику могущества. У нее ВВП Италии, но она с большим стратегическим чутьем использует имеющиеся в ее распоряжении средства, в том числе против Европы. Такая ситуация была бы невообразимой в конце 1970-х годов", - указывает Монбриаль.

"Ядерное соглашение с Ираном было хорошей сделкой, которую можно было потихоньку расширять и помещать в более широкие рамки. Его одностороннее расторжение является разрушительным событием, поскольку оно подорвало доверие к Соединенным Штатам, что является новым и серьезным фактом", - отмечает эксперт.

"Барак Обама уже использовал экономику в качестве оружия, но более приглушенным образом. С приходом Дональда Трампа это явление приняло беспрецедентный масштаб. Экономическое оружие больше не нацелено только на противников США, оно нацелено и на их союзников. Еще раз встает вопрос: можем ли по-прежнему доверять Соединенным Штатам?" - задумывается собеседник издания.

"Что касается северокорейского ядерного досье, то на данный момент у него есть великий победитель - Ким Чен Ын, который оказался совсем не тем дураком, каким мы его считали, а отличным стратегом, изощренным и образованным. Если бы была Нобелевская премия по стратегии, я бы ее отдал ему", - утверждает эксперт.

"Что касается Дональда Трампа, то он выглядел смешно. Он не получил то соглашение, которое хотел. Вероятно, ему придется вновь вернуться к более традиционной дипломатии. На саммите в Ханое Дональд Трамп обнаружил свою несостоятельность, а его метод явно потерпел поражение", - отмечает Монбриаль.

"Одна из драм нашего времени заключается в том, что международная система никогда еще не была такой сложной, никогда еще эпоха не требовала столько осторожности в прямом смысле этой добродетели, однако ответственные политики вместо того, чтобы смягчать страсти, как им положено делать, лишь поддерживают и усугубляют их. Дела не сильно ухудшаются лишь благодаря тому, что сохранились институты, созданные после Второй мировой войны. Институты похожи на камыши, они в определенной степени удерживают зыбучие пески, но если вы не позаботитесь об укреплении почвы, все развалится. Неспособность международной системы вести диалог на стратегическом уровне, вкупе с демонстративным игнорированием институтов со времени избрания Дональда Трампа, подвергает мир реальной опасности", - анализирует Монбриаль.