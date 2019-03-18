В США разразился скандал из-за престижных университетов и взяток

"Среди родителей, обвиняемых в коррупции при поступлении своих детей в известные учебные заведения, фигурирует актриса Фелисити Хаффман", - пишет журналистка швейцарской газеты Le Temps Валери де Граффенрид.

"Джаред Кушнер, неболтливый зять Дональда Трампа и муж Иванки, не слишком хорошо учился в школе. Но у него было преимущество: очень богатый отец. Согласно опубликованной в 2007 году книге журналиста Дэниэла Голдена "Цена за вход", застройщик Чарльз Кушнер пожертвовал 2,5 млн долларов Гарвардскому университету за поступление своего сына. Этот забавный случай, рассказанный Дэниелом Голденом, вновь всплыл на поверхность, когда возникло дело о взятках в академических кругах США, обнажающее неприглядную изнанку показателей приема в престижные университеты", - говорится в статье.

На прошлой неделе, во вторник, ?министерство юстиции США предъявило обвинение примерно пятидесяти лицам, в числе которых видные представители мира финансов, недвижимости или Голливуда, а также богатые адвокаты", - указывает автор публикации.

"Большинство из них прибегли к помощи посредников. В центре этого дела находится человек, выстроивший настоящую коррупционную империю: некто Уильям Сингер, калифорниец, возглавлявший активно действующую сеть в период с 2011 по 2019 годы, в частности, он обвиняется в вымогательстве и отмывании денег. Приговор ему будет вынесен 19 июня. Через организацию Key Worldwide Foundation он собрал почти 25 млн долларов, открывая для состоятельных родителей двери в Стэнфорд, Йель, Джорджтаун, в университет Уэйк Форест, университеты Южной Калифорнии (USC), Лос-Анджелеса (UCLA) или Техаса. Или, скорее, для их отпрысков, не обязательно осведомленных о дьявольских схемах старших членов семьи", - отмечает Le Temps.

"Среди родителей, которые пользовались услугами фонда Уильяма Сингера, оказалась актриса Фелисити Хаффман, которая играет Линетт Скаво, невротическую мать в сериале "Отчаянные домохозяйки". Ее арестовало ФБР у нее дома в Лос-Анджелесе, затем ее отпустили после уплаты залога в 250 тыс. долларов. Согласно судебным документам, она пожертвовала в фонд 15 тыс. долларов, эти деньги были использованы для приукрашивания результатов экзаменов ее старшей дочери", - пишет Граффенрид.

"Мы считаем, что все обвиняемые сегодня лица внесли свой вклад в развитие культуры коррупции и корыстолюбия, которая исказила систему приема для тех студентов, которые пытались честно поступить на эти факультеты", - заявил на пресс-конференции агент ФБР Джозеф Бонаволонта, отвечающий за расследование.

"Дирекции университетов в настоящее время не являются мишенями для ФБР, но некоторые из них уже заранее начали свои внутренние расследования. При этом университетские спортивные тренеры обвиняются в том, что они без зазрения совести брали кругленькие суммы за то, что принимали в свои команды студентов без особых спортивных способностей", - указывает газета.

"Дональд Трамп-младший, старший сын президента, не удержался и отреагировал в Twitter, узнав об обвинениях, предъявленных актрисам, чем вызвал издевательские насмешки. Несколько дней назад бывший адвокат его отца Майкл Коэн на открытом слушании перед Конгрессом признался, что Дональд Трамп попросил его пригрозить директорам учебных заведений, которые он посещал, чтобы данные об его оценках не разглашались", - заключает Граффенрид.