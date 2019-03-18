Как российское оружие отягощает турецко-американские отношения

США не хотят поставлять Турции боевые самолеты типа F-35 в случае, если Анкара одновременно закупит у России ракетный комплекс S-400. "Этот спор выходит далеко за рамки проблемы вооружения. Он вызывает вопрос о том, годится ли еще Турция на роль союзника Запада", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung .

"Запланированная сделка с Москвой отягощает отношения между Анкарой и Вашингтоном уже давно, и не только из-за нарушения табу, которое представляет собой покупка российской военной техники партнером НАТО, - отмечает автор статьи Фолькер Пабст. - США обеспокоены тем, что в случае параллельного использования F-35 и российского ракетного комплекса S-400 Москва может сделать выводы о технологиях новейшего американского самолета-невидимки".

На прошлой неделе президент Эрдоган снова заявил, что сделка с Москвой - закрытый вопрос. Поэтому, пишет издание, вероятность того, что Турция откажется от сделки, на что рассчитывали США, крайне мала. В связи с этим многие наблюдатели считают, что Турцию исключат из консорциума по производству F-35. К тому же стране грозят и санкции в соответствии с CAATSA, законом о противодействии противникам Америки посредством санкций, говорится в статье.

При этом в Анкаре ответственность перекладывают на Вашингтон. Так, например, там заявляют, что Вашингтон, в отличие от Москвы, не готов к передаче технологий. Однако независимая сторона сомневается в том, что Россия на самом деле предоставит Турции доступ к собственным военным технологиям. "Анкаре понадобится разрешение из Москвы даже для обновления программного обеспечения", - говорит турецкий военный эксперт Бурак Бекдил.

"Поэтому решение Анкары в пользу российской продукции изначально продиктовано политическими причинами, - полагает Пабст. - По словам бывшего турецкого дипломата Али Туйгана, сделка по поставке вооружений, начало которой было положено в 2017 году, дала Анкаре возможность нормализовать отношения с Москвой, к чему она стремилась в связи с растущей напряженностью в отношениях с Западом и центральной ролью России в Сирии. Ранее серьезный ущерб нанесли их отношениям сбитый Турцией российский военный самолет и убийство в Анкаре московского посла".

Поэтому, как отмечается в докладе аналитического центра German Marshall Fund, спор о вооружениях стоит рассматривать не только как еще один конфликт в сложных турецко-американских отношениях, но и как выражение "стратегического разрыва". "Сегодня интересы обеих стран (...) прежде всего на Ближнем Востоке настолько расходятся, что в главном вопросе политики безопасности Турция, кажется, готова поставить отношения с Россией выше отношений с США", - пишет издание.

В частности, указывает Пабст, в Сирии приоритет Вашингтона заключается в борьбе против Исламского государства*, однако Турция видит главную проблему безопасности в курдских Народных силах обороны, главнейших союзниках США, связанных с Рабочей партией Курдистана. Турция никогда не поддерживала полностью и американские санкции против Ирана.

По мнению эксперта по Турции из американского Совета по международным отношениям Стивена Кука, Америке стоит пересмотреть свое отношение к Турции. По словам эксперта, Турция является сегодня не важным стратегическим партнером США, а их противником в региональной политике, с которым можно сотрудничать лишь ограниченно, передает издание.

"Правда, есть и хорошие причины для того, чтобы держаться за сложного партнера, - отмечает Пабст. - Глубокое отчуждение двух важных стран НАТО неизбежно ослабляет альянс. Бывший дипломат Туйган предполагает, что для Москвы доход в размере 2,5 млрд долларов от продажи Турции систем С-400 имеет меньшее значение, нежели возможность вбить клин в НАТО. Такую политику Москва ведет и на Балканах".

"То, что Анкара на фоне частичного вывода американских войск из Сирии ищет взаимопонимания с Москвой, возможно, неизбежно при данном соотношении сил. Однако стратегического партнерства из этого не получится, по крайней мере, партнерства на равных, - уверен журналист. - Насколько велик конфликтный потенциал в отношениях Анкары с Москвой, можно увидеть из истории. То, что Россия именно сейчас, в период обострения конфликта между Турцией и США, против воли Турции наносит авиаудары по сирийской провинции Идлиб, вероятно, мучительным образом указывает Турции на границы ее собственного влияния".

К тому же, цена разрыва с США станет для Турции слишком высокой с точки зрения и политики безопасности, и экономики, подчеркивает издание.

"В связи с этим многие наблюдатели в Турции видят лишь одну возможность ограничить ущерб: Турции стоит купить российский боевой комплекс и одновременно взять на себя обязательство перед США не использовать его", - говорится в публикации.

"Повернувшись в сторону России, Эрдоган хотел расширить стратегические возможности своей страны. Но он отнюдь не избавил ее от зависимости", - заключает NZZ.