Как Крым поглотил Путина

"Пять лет назад Владимир Путин принес войну и насилие на восток Украины. Это решение изменило шефа Кремля, россиян и их государство", - считает журналист немецкого издания Der Spiegel Кристиан Эш.

Аннексией Крыма, пишет журналист, Путин удивил даже своих врагов. Так, Алексей Навальный полагал, что Крым превратится в еще одно псевдогосударство по примеру Абхазии и Южной Осетии, однако Путин опроверг его прогноз. Кажется, будто аннексией Крыма "Владимир Путин похоронил не только послевоенный европейский порядок, но и свое старое, привычное "Я". Тогда появился новый Путин, который действовал по еще неизвестным правилам", отмечает Эш.

"Российский президент, вопреки своему внешнему образу, по сути является осторожным человеком, - считает журналист. - Но, как раздраженный игрок, внезапно опрокинувший весь карточный стол, Путин тогда оставил всякую осторожность и изолировал сам себя".

"Крым стал лазейкой, через которую Москва принесла на Донбасс войну и насилие. При этом в российской столице, очевидно, подумывали и над тем, чтобы расколоть Украину на две половины. (...) Все могло бы быть хуже и пролилось бы еще больше крови, но Запад оказался более единым, а Украина более стойкой, чем ожидалось", - говорится в статье.

Но впредь, продолжает Эш, Путин был другим. "Когда все еще тлел конфликт на Донбассе, он направился в 2015 году на новое поле сражений, начав операцию в Сирии, и это тоже было одним из последствий аннексии Крыма, - полагает Эш. - Речь шла о том, чтобы проломить международную изоляцию Москвы, доказав, что Россия является незаменимой державой. (...) Так Владимир Путин шаг за шагом удалялся от российской внутренней политики и уходил в политику мировую. Он уже давно не производит на россиян впечатление политика, который заботится о своих гражданах. Теперь он исполняет всемирно-историческую миссию. Он больше не ищет признания современников ни за границей, ни на родине. (...) "Россия поглотила Крым, а Крым поглотил Путина", как сформулировала это политолог Татьяна Становая".

"Большинство россиян считали, что историческая справедливость на их стороне. То, что их государство при этом нарушило международное право, лгало и обманывало, им не мешало. Ведь они сами привыкли быть обманутыми государством. "Гибридная война" - замаскированное применение насилия, распускание лживых слухов, работа с провокаторами - соответствует российской гибридной внутренней политике, в которой демократия лишь имитируется, - уверен журналист. - Только на этот раз одурачили вражескую заграницу, а сами россияне были не жертвами, а сообщниками Кремля, что удовлетворило их глубокое желание отождествления себя с государством - желание, которое ощущали даже многие критически настроенные москвичи, в 2012 году выступавшие на улицах против Путина".

Правда, с эйфорического 18 марта 2014 года Путин и россияне отдалились друг от друга, продолжает Эш. "В некотором смысле россияне сегодня ощущают себя так же, как канцлер Ангела Меркель, с разочарованием констатировавшая в 2014 году, что Путин живет "в другом мире". Кажется, он больше не считает себя обязанным заботиться о благополучии россиян, как будто аннексией Крыма он уже выполнил свою часть общественного договора. С одной стороны, новый Путин оправдывает повышение пенсионного возраста отсутствием денег, и, с другой стороны, представляет дорогое чудо-оружие, которое он хочет направить на Соединенные Штаты. Его больше не беспокоят социальные вопросы", - указывает издание.

"Изменился не только Путин, но и государство. Возросла роль армии. (...) Военная спецслужба ГРУ окрепла в сравнении со службой внутренней разведки ФСБ и принесла с собой новый, бесцеремонный стиль. Прямая линия ведет от Крыма к отравлению бывшего агента Сергея Скрипаля в английском Солсбери: один из главных подозреваемых, вероятно, был награжден за операцию в Крыму", - говорится в статье.

"Теперь государство видит свою главную задачу в отражении настоящих и мнимых угроз с Запада, а не в поддержке своего народа", - констатирует Эш.

Осенью 2014 года, когда страна все еще пребывала в крымской эйфории, один из высокопоставленных кремлевских чиновников сказал: "Есть Путин - есть Россия. Нет Путина - нет России". "Обсуждение времени после него назрело давно, но оно и опасно, так как миф об отсутствии альтернатив Путину подпирает режим". Государство под руководством одного лидера продвигается сегодня как будущее России. "Это показывает, как отдаление от Запада (...) изменило мышление в правящих кругах Путина. Это тоже отдаленное последствие аннексии Крыма. Будущее России, - заключает издание, - зажато в тесный корсет. Не мыслим больше ни один путь, кроме авторитарного".