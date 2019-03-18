Германия - одна из стран с наибольшим риском совершения терактов

"По подсчетам эстонских спецслужб, в Германии находятся 11 тыс. радикальных исламистов и 980 лиц, представляющих потенциальную угрозу для общественной безопасности и способных совершить теракт. Эксперты также предупреждают о российских манипуляциях на выборах в Европарламент", - сообщает немецкое издание Die Welt .

"Служба внешней разведки Эстонии (EFIS) считается в профессиональных кругах одним из наиболее информированных источников о политике России, - отмечает журналист Кристоф Б.Шильц. - В своем новом докладе спецслужба установила: Германия, наряду с Италией и Францией, окажется во время выборов в Европарламент главным полем деятельности для российских попыток манипуляции".

"Более того, в 2019 году Германия - наряду с Великобританией, Францией, Испанией и Бельгией - войдет в число стран с наивысшим риском совершения терактов в Европе. "Уровень угрозы остается высоким", - пишут эксперты спецслужбы".

"Но почему в связи с выборами в Европарламент Москве интересны именно Германия, Франция и Италия? - задается вопросом издание. - Согласно докладу, только на эти три страны придется треть всех депутатских мандатов. "И некоторые партии там явно демонстрировали Западу свою поддержку политики Кремля", - говорится в докладе. В виду имеются партии "Альтернатива для Германии", "Национальное объединение" Марин Ле Пен и "Лига Севера" Маттео Сальвини, поясняет издание.

Выборы в Европарламент, отмечает Б.Шильц, представляют для Москвы больший интерес, чем национальные выборы. "На европейских выборах в парламент могут пройти и мелкие партии, которые легче поддаются влиянию. Пока там нет пророссийского союза партий, "однако это может измениться, если соответствующими окажутся результаты выборов", - говорится в статье.

"Эксперты спецслужбы предполагают, что Россия попытается расширить влияние на правые партия и движения", - передает Die Welt.