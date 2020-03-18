Видео бьюти-блогерши о том, как делать "коронавирусный лук", вызвало волну возмущения

"Эксперт по макияжу и Instagram-инфлюенсер вызвала волну возмущения в сети, опубликовав видео-инструкцию о том, как делать "коронавирусный лук" - как наносить макияж при ношении защитной маски, - передает Daily Mail. - Фатиму Алдеван обвинили в преуменьшении значимости трагедии глобальной пандемии, унесшей жизни тысяч людей".

"Иракская звезда, проживающая в ОАЭ, поделилась со своими 80 тыс. подписчиков противоречивыми инструкциями, в которых она описывает, как правильно наносить макияж, чтобы щегольнуть так называемым "коронавирусным луком". Клип, содержащий много деталей, длится шесть минут, и демонстрирует подписчикам, как правильно надеть маску, защищающую от коронавируса, а затем нанести макияж. Девушка сообщает, что видео было снято по просьбе ее подписчиков на фоне роста уровня заражения в Ираке и по всему миру", - сообщается в статье.

"Кадры демонстрируют, как Алдеван достает из коробки защитную маску и подносит ее к камере. Затем, уже надев голубую хирургическую маску, она наносит тушь для ресниц. После наступает очередь теней для век и искусственных ресниц. Весь процесс она описывает для своих фанатов", - пишет газета.

Это видео просмотрели более 76 тыс. раз. Многие пользователи соцсетей пришли в ярость и обвинили онлайн-звезду в том, что она преуменьшает серьезность продолжающейся глобальной эпидемии.

"(...) Люди умирают от этой болезни, а ты относишься к ней как к простой забаве", - написал один из пользователей.

"Даже у коронавируса теперь есть свой мейкап-лук. Что это за идиотизм, в котором вы живете, ребята?" - добавил другой.

"От этой болезни люди умирают, проявляйте хоть какое-то уважение, должны же быть какие-то рамки", - написал еще один пользователь.

"В Ираке заразились 124 человека, и власти подтвердили, что погибли, по меньшей, 10 человек", - указывает Daily Mail.