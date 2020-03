18 марта 2020 г. Майкл Пил и Сэм Флеминг | Financial Times ЕС предупреждает о прокремлевской кампании дезинформации, связанной с коронавирусом "Российские прокремлевские СМИ ведут "значительную кампанию дезинформации", чтобы обострить пандемический кризис коронавируса в западных странах, подорвав доверие к экстренному реагированию, утверждается во внутреннем докладе ЕС, - сообщает Financial Times. - Эти усилия направлены на то, чтобы разжечь "смятение, панику и страх" и помешать людям получать достоверную информацию об инфекции в рамках более широкой стратегии "подрыва европейских обществ изнутри", говорится в анализе европейской дипломатической службы. "9-страничный доклад, датированный 16 марта, с которым ознакомилась Financial Times, описывает широкий спектр попыток использовать на международном уровне пандемию Covid-19 путем распространения неправдоподобных нарративов. В нем говорится, что эффективность проверок, введенных платформами социальных сетей в отношении контента о коронавирусе, до сих пор неясна", - сообщается в публикации. "Значительная кампания по дезинформации со стороны российских государственных и прокремлевских СМИ о Covid-19 продолжается, - говорится в анализе отдела стратегических коммуникаций Европейской службы внешнеполитической деятельности. - Главной целью дезинформации Кремля является обострение кризиса общественного здравоохранения в западных странах, в частности, путем подрыва доверия общественности к национальным системам здравоохранения, тем самым создавая препятствия для эффективной реакции на вспышку". "В докладе говорится, что с 22 января ЕС зафиксировал почти 80 случаев в своей базе данных о дезинформации, связанной с Covid-19. В нем отмечается, что "связанные с российским государством фейковые личности и аккаунты", которые ранее публиковали информацию на темы, включающие Сирию и протесты "желтых жилетов" во Франции, переключились на "распространение дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках онлайн". "В прокремлевском контенте иногда продвигается идея о том, что коронавирус - это "человеческое творение, превращенное Западом в оружие", говорится в докладе. Сообщения, нацеленные на Италию, направлены на то, чтобы усилить опасения по поводу способности национальных и международных властей управлять вспышкой, в то время как сообщения на испанском языке "распространяют апокалиптические истории, обвиняют капиталистов в попытках нажиться на вирусе и подчеркивают, насколько хорошо Россия и [президент Владимир] Путин справляются со вспышкой". "В анализе говорится, что с 1 января по 12 марта в Facebook, Twitter и Reddit было зарегистрировало более 6,8 млн перепостов посвященного коронавирусу контента RT Spanish (...)", - пишет FT, добавляя, что это сделало его 12-м по популярности источником и он опередил некоторые крупные западные СМИ. "RT всегда отрицала, что распространяет дезинформацию", - подчеркивается в статье. "Прокремлевская стратегия пандемии заключается в "использовании десятков различных и зачастую противоречивых нарративов, которые распространяются через официальные каналы, а также через интернет и через социальные сети", утверждается в европейском анализе. "Эта кампания призвана усугубить смятение, панику и страх, а также помешать людям получать доступ к надежной информации о вирусе и положениях, касающихся общественной безопасности", - говорится в документе ЕС и указывается, что имеются свидетельства, согласно которым прокремлевские источники часто сами не являются авторами дезинформации, а усиливают ложные или неподкрепленные сообщения из других источников. "Эти усилия соответствуют более широкой стратегии Кремля, нацеленной на попытки подорвать европейские общества изнутри, используя их уязвимости и разногласия", - подчеркивается в докладе. "Европейская служба внешнеполитической деятельности отказалась прокомментировать этот документ. Она заявила, что активизировала свой мониторинг и выявление потоков дезинформации, связанной с пандемией, и тесно сотрудничает с международными партнерами, в том числе с НАТО и ведущими экономиками G7", - сообщается в статье. "Россия опровергла предыдущие заявления западных правительств и разведывательных агентств об использовании кампаний дезинформации и формирования общественного мнения, особенно в связи с избранием в США президента Дональда Трампа в 2016 году", - напоминает газета. (...) Источник: Financial Times