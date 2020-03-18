Россия предусмотрела все последствия своей нефтяной стратегии?

"(...) Начиная с 2016 года, российская стратегия заключалась в поддержке ОПЕК в рамках ОПЕК + посредством согласованного контроля над сокращениями добычи. Такая стратегия давала преимущество в поддержании цен и доходов. Следует отметить, что процентное увеличение цен оказалось в 2-3 раза больше, чем процентное снижение объемов. Таким образом, данное положительное сальдо в процентах представляло собой увеличение доходов для производителей. Основной причиной нынешнего падения цен является отказ России поддержать ОПЕК в согласованном сокращении добычи на 1,5 млн. баррелей в сутки в ответ на сокращение потребления нефти Китаем. Российская стратегия была направлена на то, чтобы спровоцировать избыток предложения и, следовательно, глобальное падение цен. Четко выраженная цель состоит в том, чтобы поставить в трудное положение и даже заставить уйти с рынка американских производителей сланцевой нефти, чья стоимость добычи станет выше, чем стоимость добычи российской нефти", - пишет Жерар Веспьер, президент компании по управленческому консалтингу Strategic Conseils, в издании La Tribune.

"(...) Cтратегический поворотный момент, судя по всему, стал плодом анализа и влияния президента российского нефтяного гиганта "Роснефть" Игоря Сечина, который является близким другом Владимира Путина с момента их встречи на службе в мэрии Санкт-Петербурга в 1990 году", - говорится в статье.

"(...) Эр-Рияд, столкнувшись с изменением курса Москвы, не заставил себя долго ждать. Саудиты очень рано сумели интерпретировать поведение русских и успели к нему подготовиться. Поэтому спустя всего несколько часов после отказа Москвы они объявили о своей собственной стратегии, поражающей скоростью, изменением курса и масштабностью. Ранее ратовавшие за сокращение объемов ради роста цен саудиты объявили о немедленном падении своих цен, с 4 до 10 долларов за баррель, и об увеличении добычи на 25% с 1 апреля", - поясняет автор статьи.

"(...) Другие члены ОПЕК, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Ирак и Нигерия, не захотели отставать и объявили, что они также увеличат свою добычу", - отмечает эксперт.

"(...) Таким образом, менее чем за неделю произошел переход от ситуации стратегического противостояния между Москвой и Эр-Риядом к войне между ОПЕК и Россией. Визит короля Салмана в Москву и визит Владимира Путина в Эр-Рияд могут превратиться в очень далекие воспоминания о влиянии России на Ближнем Востоке", - комментирует Веспьер.

"Российский министр энергетики принял меры предосторожности, подтвердив то, что российский бюджет 2020 года сверстан из расчета цены на нефть в 42 доллара за баррель. Такие данные могут показаться удивительными, поскольку цены на сырую нефть в последние годы, 2018 и 2019, составляли в среднем 69 и 65 долларов соответственно. Исходя из таких показателей, парадоксально прогнозировать, что будущая цена будет ниже на... 38%, особенно после того, как президент Путин объявил, что целью его президентства станет увеличение темпов роста российской экономики, а значит, речь идет об осуществлении дополнительных инвестиций...", - анализирует эксперт.

"(...) При рассмотрении эволюции цен с 1 января по 13 марта сразу становится видно, что прямые воздействия на ведущие американские или российские компании в нефтяном секторе эквивалентны и связаны с падением цен на нефть на 47%. Следует обратить внимание на то, что рейтинг саудовской компании ARAMCO снизился на вдвое меньшую величину - на 18%", - указывает автор статьи.

"(...) За 10 недель доллар оставался стабильным по отношению к евро, однако рубль значительно упал и потерял 20% по отношению к доллару".

"(...) Российское стратегическое решение, направленное на то, чтобы создать большие помехи для американских производителей сланцевой нефти, в конечном итоге, может создать крайне негативную системную ситуацию для России. Сильное обесценение компаний, ценные бумаги которых котируются на бирже, оказывает влияние на коэффициент их задолженности. Падение рубля на 20% приведет к пропорциональному росту цен на всю импортируемую продукцию. Инфляцию только что удалось снизить до уровня 3-4%. К сожалению, она снова начнет расти. Кроме того, не будем забывать, что ключевая ставка Центробанка России, регулярно понижаемая в течение 2 лет, все еще находится на уровне 6%", - отмечает Веспьер.

"Все эти параметры противоположны тем, которые необходимы для политики роста и инвестиций, обещанной российской политической властью. Экономические реалии очень живучи", - считает автор статьи.

"Кроме того, администрация США и производители сланцевой нефти не будут бездействовать. Они уже смогли противостоять такой же стратегии обвала цен, вызванной открытием кранов, которую проводила Саудовская Аравия в 2015 году. Они выжили при цене за баррель в 27 долларов 20 января 2016 года. И производители сланцевого масла все еще держатся", - говорится в публикации.

"Смогут ли россияне и саудовцы снижать цену за баррель ниже и дольше, приняв стратегию не столько "сожженной земли", сколько "сожженного барреля"? И к тому же в сопровождении глобальной пандемии!" - задумывается эксперт.

"Стоимость подобной стратегии уже видна, если она станет более радикальной, то будет еще сильнее влиять на российскую экономику. Отойдет ли Кремль, обычно рациональный в своих расчетах риска, от этой рациональности?" - задается вопросом Жерар Веспьер.