Лимонов, конец жизней

"(...) День, когда я умру, будет национальным трауром", - заявил Эдуард Лимонов в августе 2018 года в большом интервью российскому блогеру Юрию Дудю. И вот во вторник в Москве он умер в возрасте 77 лет, без тени какого-либо траура. Уже почти десять лет, как о нем фактически перестали говорить", - пишет корреспондент Liberation в Москве Люсьен Жак.

"Так на фоне шумихи по поводу коронавируса тихо закончилась последняя жизнь Лимонова, их у него было несколько. Представитель мелкой шпаны в Харькове, на Украине, где он родился в 1943 году, затем московский поэт-диссидент, вскоре высланный из СССР, бродяга в Соединенных Штатах и мажордом у мультимиллионера между 1974 и 1980 годами. Во Франции он поселился в 80-х и стал любимцем модных литературных кругов", - говорится в статье.

"(...) Лимонов умел провоцировать, забавлять, он был в моде. Он сотрудничал и с l?Humanité, и с крайне правыми газетами. Именно он придумал термин "красно-коричневый". Он сделался человеком, с которым не следует водиться. Ему было абсолютно все равно. Вернувшись в Россию после распада СССР, он создал там в 1993 году "Национал-большевистскую партию", знамя которой представляет собой черный серп и молот на фоне белого круга в центре красного флага. Он участвовал в войне в Югославии, сражаясь с оружием в руках на стороне сербских националистов. В 1999 году он организовал попытку отделить Крым от Украины с целью его присоединения к России", - пишет Libération.

"(...) Начиная с 2000-х годов о Лимонове стали постепенно забывать. Россия устала от него, от его провокаций и излишеств. Он слишком сильно напоминал о 90-х годах, которые многие в Москве предпочли бы забыть. В 2010-е годы еще были последние всплески интереса к нему, хотя во Франции основанный на его биографии роман "Лимонов" (2011) Эммануэля Каррера возвратил ему часть его былой славы. (...) В 2012 году он объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента России, выступив против Владимира Путина, ему отказали в регистрации. С тех пор произошло не так много событий. Война на Украине и присоединение Крыма в 2014 году примирили ультранационалистов с Кремлем. Теперь Лимонов уже не интересовал никого", - отмечает автор статьи.

"По большому счету, это последний писатель советской эпохи, прошедший эмиграцию, борьбу с советской властью и потом политическую борьбу уже в России, - так отреагировал российский писатель Сергей Лукьяненко. - Со смертью Лимонова окончательно завершается эпоха советской литературы".