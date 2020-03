18 марта 2020 г. Эндрю Креймер | The New York Times На Украине вспыхнули антироссийские протесты несмотря на угрозу вируса "Украина, как и многие страны, для борьбы с коронавирусом закрыла школы и запретила массовые собрания. Но, в отличие от других, она столкнулась со сложностями в сворачивании уличных протестов, которые продолжают происходить из-за войны на сепаратистском востоке страны", - передает The New York Times. "В ходе демонстраций в выходные дни несколько тысяч человек вышли на улицы в Киеве, столице Украины, чтобы выразить протест против того, что они воспринимают как уступку России на переговорах о прекращении боевых действий. Сделав это, они бросили вызов прежде всего запрету на собрания более 200 человек, а затем, когда запрет был ужесточен, на собрания более 10 человек", - говорится в статье. "(...) В бывших советских республиках уличные протесты играют ключевую роль в оппозиционной политике, которой угрожают новые ограничения на собрания, вызванные вирусной угрозой. В частности, на Украине уличные протесты рассматриваются в качестве играющих центральную роль для политики страны и последней линии защиты от влияния России, которая поддерживает сепаратистов. В 2014 году уличные протестующие свергли пророссийского президента. Сегодня оппозиционные группы заявляют, что они следят за президентом Владимиром Зеленским в переговорах по урегулированию с Россией", - напоминает газета. "В среду правительство Зеленского согласилось начать прямые переговоры с лидерами сепаратистов на востоке Украины, чему предыдущий президент страны сопротивлялся годами, и это стало возможным прорывом в переговорах. (...) На данный момент остается неясным, как распространение вируса повлияет на конфликт, говорит Анна Арутюнян, старший аналитик Международной кризисной группы в Москве. "Возможно, происходит сдвиг во взгляде на войну, - сказала она. - Какой смысл сражаться сейчас? Может быть, лучше самоизолироваться, чем сидеть в окопах". "(...) Павел Билоус, ветеран войны и один из организаторов субботней акции протеста, заявил, что демонстрации должны продолжаться, потому что в противном случае правительство использует период карантина для протаскивания мер, которые в противном случае вызвали бы крупные митинги", - говорится в статье. (...) Источник: The New York Times