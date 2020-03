18 марта 2020 г. Энн Симмонз | The Wall Street Journal Россия цементирует связи с Крымом, замораживая конфликт с Западом "Шикарный современный аэропорт, новые тепловые электростанции и мост, соединяющий Крым с материковой частью России, входят в число финансируемых Россией проектов развития, которые закрепили контроль Москвы над этой территорией. Спустя 6 лет после того, как Россия захватила Крым у Украины, этот черноморский полуостров, когда-то являвшийся местом летних домов и санаториев как для советской элиты, так и для пролетариата, все теснее связывается с Москвой, которая в настоящее время покрывает почти 70% бюджета территории, - пишет The Wall Street Journal. - Действительно, притягивая Крым все теснее к себе, Москва остается непреклонной в том, что она никогда не вернет полуостров, и эта решимость вызвала широкое международное осуждение". "Также она подорвала обещание президента Украины Владимира Зеленского вернуть территорию, угрожая удерживать Россию и Украину в ссоре и подрывая долгосрочную стабильность в этом регионе. И до тех пор, пока Украина и Россия враждуют, США и Европа, которые наложили санкции на Россию за агрессию против Украины, будут оставаться втянутыми в замороженный конфликт", - считает издание. "(...) Россия обычно отмечает 18 марта, день в 2014 году, когда Путин подписал договор, формально принимающий Крым и город Севастополь в состав России, празднованиями по всей стране, включая государственный праздник в Крыму. Недельные мероприятия в этом году будут ограничены из-за нового коронавируса, - сообщает газета. - Однако в среду и четверг Путин посетит Крым для проведения встреч с руководством республики и представителями общественности, заявил Кремль во вторник (...)". "Ирина Кивико, министр финансов Крыма, говорит, что экономика региона выросла более чем вдвое с 2014 года, в то время как промышленность и сельское хозяйство процветают в этом плодородном регионе, примерно равном по размеру Массачусетсу. Появились новые школы, а в районах Симферополя, столицы Крыма, ведется обширное строительство многоквартирных домов. Если бы не санкции, в Крыму был бы "настоящий бум", заявил Владимир Константинов, председатель Госсовета Крыма. "То, что произошло с тех пор, как Крым вернулся в Россию, это просто фантастика, - сказал он The Wall Street Journal. - Я и в самых смелых мечтах не мог представить себе такого рода развитие. Конечно, у нас есть некоторые проблемы, но мы вернулись на Родину". "Санкции внесли свой вклад в то, что в Крыму не действуют финансовые институты, такие как Visa и Mastercard, а также западные гостиничные сети, в то время как транснациональные компании избегают инвестировать в Крым с 2014 года. Российское правительство изо всех сил пытается восполнить этот пробел. Только три банка, все российские, в настоящее время предлагают полный спектр банковских услуг, и все три находятся под санкциями. Правительство России создало новую платежную систему под названием "Мир", которая принимается в основном отечественными компаниями". "Новый аэропорт в Симферополе, в котором есть зона отдыха и ландшафтный парк, предлагает рейсы только по российским направлениям (...). Международные интернет-магазины, такие как Amazon, не осуществляют доставку в Крым из-за санкций, поэтому многие жители заказывают доставку родственникам или друзьям, живущим в других городах", - говорится в статье. - Правительство Крыма изо всех сил пытается обеспечить всех своих жителей водой, с тех пор, как материковая Украина, которая обеспечивала большую часть территории водой, прекратила поставки. И хотя доступность товаров и услуг адекватна, а зарплаты крымчан в целом увеличились, стоимость жизни выросла", - сообщается в материале. "Тем временем Россия наращивает свои вооруженные силы в Крыму и активно развивает ядерную инфраструктуру на полуострове, что создает далеко идущие проблемы безопасности, говорят украинские и международные чиновники. В декабре Генеральная Ассамблея ООН выразила "серьезную обеспокоенность по поводу прогрессирующей милитаризации Крыма [Россией]" и приняла резолюцию, призывающую Москву вывести свои вооруженные силы "безотлагательно". Российская делегация США подвергла резолюцию жесткой критике", - пишет издание. "Чиновники в Крыму, которые являются союзниками Кремля, говорят, что правление Москвы принесло пользу жителям. "Каждый гражданин Крыма видит позитивные изменения каждый день, когда он выходит на улицы наших больших и малых городов", - сказала Кивико, министр финансов Крыма. "Но активисты движения за гражданские права указывают, что жители полуострова были вынуждены обменять свои права и свободы на блестящее инфраструктурное развитие. "Я сравниваю это с тем, как надеть красивое платье на похищенную женщину, нанести ей макияж и заставить ее улыбаться, тыча ей пистолетом в спину, - заявила Эмине Джапарова, бывший первый заместитель министра информационной политики Украины и активистка крымских татар. - Она не может сказать, что она несчастлива". "ООН обвинила Москву в "многочисленных и серьезных нарушениях" основных прав граждан Крыма, включая произвольные задержания, пытки и насильственное исчезновение украинских журналистов, членов Православной церкви, активистов-правозащитников и отдельных представителей подавляемой татарской общины Крыма - мусульманского этнического меньшинства, которое является коренным народом полуострова", - пишет The Wall Street Journal. (...) "В 2014 году 67% россиян считали, что присоединение Крыма к России принесет больше пользы, чем вреда, согласно опросу, опубликованному московским общественным Фондом общественного мнения, некоммерческой структурой, которая проводит публичные опросы и собирает маркетинговые данные. В прошлом году, по данным агентства, число полагающих, что этот союз принес больше пользы, чем вреда, составило 39%", - говорится в статье. "Правительство России защищает захват Крыма, указывая в том числе на экономические выгоды от туризма, который, по его утверждениям, удвоился с 2014 года. Однако недавним ветреным утром на набережной в портовом городе Крыма Севастополе, где базируется российский Черноморский флот, туроператор зазывал прохожих отправиться на лодочную экскурсию по заливу. Желающих было мало, - рассказывает издание. - (...) "До того, как мы стали частью России, дела шли, конечно, получше. К нам приезжал весь мир - ехали со всей Европы, из Америки", - рассказал турагент, отказавшийся назвать свое имя, потому что он, будучи крымским татарином, боится репрессий со стороны властей". "Мужчина, назвавший только свое имя, Григорий, стоял на набережной, продавая лодочные туры. "Все думали, что в России будет лучше, - сказал он. - Но многие малые предприятия здесь пропали". Источник: The Wall Street Journal