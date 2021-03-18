Немецкие пособники Путина?

"После отравления критика Кремля Навального американцы подозревают три немецких предприятия в том, что они помогают России в распространении запрещенных боевых веществ", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Riol Chemie, Chimconnect, Pharmcontract: эти три ранее неизвестные немецкие компании теперь, в связи с отравлением критика Кремля Алексея Навального, оказываются в центре внимания как возможные пособники россиян", - указывает журналист Йоханнес Риттер. После отравления Навального США ввели санкции против высокопоставленных российских функционеров, дополнив меры включением в санкционный список десятка компаний. При этом некоторые из них расположены в Германии. "Американцы подозревают их в том, что они различными путями вовлечены в распространение биологических или химических веществ, которые Россия, возможно, использовала для производства оружия массового поражения (например, биологических боевых отравляющих веществ)", - говорится в статье.

"Компанией Riol Chemie, согласно представленной ею скудной информации в интернете, управляет украинец Сергей Венгер. Согласно более ранней записи в торговом реестре, среди руководителей компании присутствует еще один украинец по имени Игорь Роженко из Констанца. Как следует из торгового реестра, фирма среди прочего занимается импортом и экспортом реагентов, химикатов, фармацевтических субстанций, оборудования для лабораторий и технологических установок".

"Chimconnect в свою очередь торгует химическими реактивами, лабораторными приборами и лабораторными установками. Согласно данным на его сайте, предприятие также производит растворители, органические и минеральные соединения в России и Казахстане. В качестве директора немецкого филиала Chimconnect в Констанце зарегистрирована Мария Иванкина, которая на сайте Linkedin также числится с 2007 года региональным менеджером Riol Chemie GmbH в Бремене", - пишет издание.

"Зарегистрированная в Москве "Группа компаний "Фармконтракт" сама называет себя ведущим российским химико-фармацевтическим холдингом, который среди прочего предлагает услуги по развитию целых производственных линий и предприятий. Но действительно ли компания и ее немецкое подразделение, которым некогда руководил проживающий в Москве россиянин Роман Шестов, вообще еще существуют, неясно. Ссылки на сайт ведут в никуда, а на сайте Online-Handelsregister.de (сайт электронного торгового реестра Германии - Прим. ред.) статус компании Pharmcontract GmbH в Оффенбахе значится как "ликвидирована".

Как пишет FAZ, предприятия никак не отреагировали на запросы издания.

"Компания Riol Chemie GmbH также оставила без ответа и все вопросы, связанные с серьезным обвинением, которое предъявляет этому предприятия Билл Браудер, - отмечает издание, напоминая, что некогда Браудер был крупным инвестором в России, но "впал в немилость и был вынужден покинуть страну", а его сотрудник Сергей Магнитский скончался в 2009 году в московской тюрьме после того, как "напал на след налоговых махинаций, с помощью которых сотрудники российского МВД и налоговой службы якобы похитили 230 млн долларов". - (...) Браудер уже несколько лет пытается юридически противодействовать лицам, которые, по его мнению, стоят за налоговым мошенничеством. Одним из них является Владлен Степанов. По информации Браудера, около 10 лет назад он провел миллионы через счета швейцарских банков Credit Suisse и UBS. Степанов - бывший муж Ольги Степановой, которая, как предполагается, в свое время, будучи сотрудницей налоговой службы, одобрила возврат налоговых сумм в размере 230 млн долларов".

"Согласно расследованиям Браудера, часть этих денег обходными путями и через разные "этапы отмывания" оказалась в Riol Chemie GmbH, - пишет Frankfurter Allgemeine. - В связи с текущими процессами Браудер, будучи участником процесса, имеет доступ к многочисленным документам, которые он собрал в базу данных. Из этой базы данных он и его команда выяснили, что две новозеландские компании переводили Riol Chemie деньги из "котла" с похищенными 230 млн долларами, сказал Браудер в разговоре с FAZ. При этом речь идет в общей сложности о 900 тыс. долларах, которые переводились в период с 2008 по 2011 год. Для чего были предназначены эти деньги и была ли оказана какая-то конкретная ответная услуга, Браудер, по его собственным словам, не знает. "Но я шокирован связью, которую мы обнаружили. Каждый раз, когда мы копаем глубже, мы находим больше информации о том, как работают операции Кремля с грязными деньгами", - сказал он".