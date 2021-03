18 марта 2021 г. Повторные заражения Covid-19 остаются редкими, но у людей старше 65 лет они встречаются немного чаще | Le Monde Повторные заражения Covid-19 остаются редкими, но у людей старше 65 лет они встречаются немного чаще "(...) Как следует из опубликованного в четверг в The Lancet крупнейшего датского исследования, люди в возрасте 65 лет и старше имеют повышенный риск снова заразиться Covid-19, хотя в целом повторные заражения остаются редкими. В 2020 году в рамках стратегии бесплатных ПЦР-тестов в Дании около 4 млн человек (69% населения) прошли 10,6 млн тестов, отмечает профессор Стин Этельберг из Государственного института сыворотки (Statens Serum Institut ) в Копенгагене и его коллеги, объясняя, что они использовали эти данные для того, чтобы оценить защищенность от реинфекции SARS-CoV-2", - пишет Le Figaro. "Масштабная оценка частоты повторного заражения подтверждает, что лишь небольшая часть людей (0,65%), переболевших в период первой волны пандемии, дважды имела положительный ПЦР-тест на коронавирус. Уровень положительного ПЦР-теста (3,3%) во время второй волны наблюдался среди тех, кто не заразился коронавирусом во время первой волны. Но с учетом возраста, исследование показывает, что 0,60% (55/9137) людей моложе 65 лет, которые заразились Covid-19 во время первой волны, снова дали положительный результат теста во время второй волны, по сравнению с 0,88% (17 / 1,931) среди тех, кому 65 лет и старше", - говорится в статье. "Таким образом, защищенность от повторного заражения, которую дает естественная инфекция, среди людей в возрасте 65 лет и старше составила только 47% по сравнению с 80% среди более молодых людей, согласно их исследованию, сравнивающему результаты ПЦР-тестов, проведенных в Дании во время первой волны (с марта по май 2020 года.) и второй волны эпидемии (с сентября по ноябрь)", - отмечает издание. "Исследователи также изучили защищенность медицинских работников от повторного заражения из-за их высокого риска контакта с вирусом и оценили, что он достигает 81,1%. Такой уровень соответствует данным предыдущих исследований. Они указывают, что "не обнаружили различия" в оцененной защищенности от повторных заражений между представителями разных гендеров, а также свидетельства снижения защищенности в течение наблюдаемых шести-семи месяцев", - говорится далее. "(...) Защита от реинфекции в общем только 80%, снижающаяся до 47% для людей в возрасте 65 лет и старше, это более тревожные цифры, чем те, которые предлагались в предыдущих исследованиях", - пишут профессора Розмари Бойтон и Дэниел Альтманн из Имперского колледжа Лондона в комментарии в журнале The Lancet. По их мнению, "устойчивым долговременным решением является глобальная программа иммунизации c помощью высокоэффективных вакцин". Источник: Le Monde