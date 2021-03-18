США забыли правила холодной войны

"Тот, кто называет Путина, главу ядерной державы, убийцей, должен четко осознавать цель атаки. Осознает ли ее Байден? На самом деле диалог с Москвой крайне необходим. Можно лишь надеяться, что красный телефон времен холодной войны все еще работает", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Действительно ли Джо Байден является опытным политиком в вопросе международных отношений, каким считает его полмира? - задается вопросом журналист Жак Шустер. - (...) Никогда во внешней политике любого государства не должны переворачиваться слова Карла фон Клаузевица, то есть политика никогда не должна быть продолжением войны другими средствами. Во всяком случае со стороны американско-российский обмен колкостями скорее похож на сцену на рынке, где разгневанные торговцы покрывают друг друга бранными словами".

"К чему это приведет? Не лишает ли себя новый глава Белого дома возможности вступить в переговоры с Москвой? В конце концов, американскому президенту будет трудно сесть за один стол с человеком, которого он публично называет убийцей", - указывает издание.

"Однако этот диалог был бы необходим - и не только для того, чтобы продвинуться в вопросе разоружения, но и для того, чтобы преобразовать свою стратегию в политику. Недавно анонимный автор представил проект политики сдерживания в отношения Китая под названием "Обширная телеграмма". (...) Там автор советует Вашингтону вывести Москву из российско-китайского альянса, чтобы иметь более выгодную позицию в конфликте с Пекином. Но вербальными атаками наподобие сегодняшних Байден не сподвигнет Путина даже к рукопожатию", - говорится в статье.

"Поразительно наблюдать, насколько государство, победившее в холодной войне, забыло ее законы и правила. Джон Ф. Кеннеди и Генри Киссинджер, Рональд Рейган и Джордж Буш всегда имели ясное понимание смертоносного режима Советского Союза. (...)В то же время, начиная с Карибского кризиса, они всегда заботились о том, чтобы нить диалога с Кремлем никогда не обрывалась".

"Остается надеяться, что Джо Байден мыслит похожими категориями, - заключает Die Welt. - Если нет, то ему следовало бы срочно посетить 97-летнего Генри Киссинджера".