Эта вакцинация спровоцировала вооруженное восстание

"Чтобы побороть оспу, в 1807 году Бавария первой в мире ввела обязательную вакцинацию. Но для новых поданных в Тироле это было богохульством. Они взялись за оружие. Сопротивлялись вакцинации и в других регионах", - пишет немецкое издание Die Welt.

"26 августа 1807 года вышел указ о том, что все жители королевства, которым было больше 3 лет и которые еще не перенесли оспу, должны были сделать прививку. (...) Тем, кто откажется это делать, грозили денежные штрафы", - повествует журналист Бертольд Зеевальд.

"Священник-капуцин Иоахим Хаспингер проклял эту меру, назвав ее дьявольской попыткой перечеркнуть творение Бога и привить "баварское мышление". Хаспингер, - поясняет издание, - был родом из Тироля, который был передан Габсбургской империей Баварии, соратнице Наполеона по Рейнскому союзу, после поражения в битве под Аустерлицем в 1805 году. Послание произвело впечатление на консервативных, строго религиозных горных фермеров-католиков и положило начало крупному восстанию, сделавшему народным героем Андреаса Гофера".

"Четыре битвы, которые его тирольские стрелки провели против баварских и французский войск в 1809 году у холма Бергизель под Инсбруком, пожалуй, стали кульминацией спора об обязательной вакцинации. Неспроста, ведь с борьбы с оспой началась история современной профилактики заболеваний", - отмечает издание.

"Болезнь, вызываемая вирусом Orthopoxvirus variolae, относится к древнейшим бедствиям человечества. Вирусы оспы были обнаружены в могилах фараонов, они уносили жизни как царей и королей, так и их подданных. После исчезновения чумы оспу считали самой смертоносной эпидемиологической опасностью. Лишь в Западной Европе ее жертвами становились 400 тыс. человек ежегодно", - говорится в статье.

"То, что против нее есть средство, стало известно благодаря жене английского посла в Стамбуле в 1710 году. Леди Мэри Уортли Монтегю заметила, что турки иголкой вводили себе под кожу "осповый гной" и затем выздоравливали через несколько дней. Во второй половине XVIII века у такой инокуляции появилось множество сторонников, не в последнюю очередь и среди Габсбургов. В конце концов от оспы умерли обе жены кайзера Иосифа II. Его мать Мария Терезия выжила, но она была так обезображена рубцами, что приказала убрать во дворце зеркала", - повествует Die Welt.

"Однако проблема инокуляции состояла в том, что она была очень трудоемкой и дорогой. (...) С другой стороны, эта форма вакцинации провоцировала повторные вспышки заболевания, если заразных пациентов не удавалось изолировать. Но в 1798 году врач Эдвард Дженнер опубликовал результаты своих исследований, открывших новую эпоху. Он выявил, что у людей, заразившихся значительно менее опасной коровьей оспой, вызываемой поксвирусом, формировался иммунитет к более смертоносному родственному возбудителю".

"Первым политиком, распознавшим возможности концепции Дженнера, стал Наполеон Бонапарт. Будучи первым консулом Французской республики, он с 1800 года начал проводить первую массовую вакцинацию".

Бавария взяла пример с Наполеона, но вакцинации сопротивлялись не только тирольцы. "В других регионах ходили страшные истории о детях, которые после вакцинации Дженнера якобы ходили на четвереньках и стали мычать, как коровы. Даже такой просветитель, как Иммануил Кант, предполагал, что "из-за коровьей оспы Дженнера человечество слишком приравнивает себя к животным (...)".

Впрочем, благодаря вакцинации оспа почти не способствовала военным потерям Наполеона. Однако она и не представляла собой нечто само собой разумеющееся. "Во время Франко-прусской войны 1870/71 года немецкие войска были провакцинированы, что отразилось в количестве смертей - погибло 278 человек. Во Франции же вакцинацию пустили на самотек. Расплатой за это стали 23 400 умерших солдат и около 200 тыс. жертв болезни среди гражданских", - пишет Die Welt.