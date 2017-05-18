Мария Захарова: "США никогда не пользовались существующим механизмом совместной работы с Россией для борьбы против кибератак"

Директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова дала интервью испанской газете ABC. Материал подготовлен журналистом Мануэлем Трильо.

Каковы сейчас на самом деле российско-американские отношения? - спросили журналисты.

Отвечая на этот вопрос, Захарова отметила: "Россияне больше всего боятся войны, мы испытываем панику перед возможностью войны. Те, кто называет Россию потенциальным агрессором, либо не знают истории, либо не понимают российского менталитета. Я много раз читаю глупые утверждения журналистов, что Россия могла бы быть потенциальным агрессором. Нет более предсказуемой страны, чем Россия, и мы сделаем все, что понадобится, ради того, чтобы не допустить войны". [Все цитаты даны в переводе с испанского текста, опубликованного на сайте газеты. - Прим. ред.]

Захарова продолжила: "К сожалению, в США мы видим непредсказуемость, и нас это пугает. В отношении ключевых мировых проблем у каждой администрации есть свой личный взгляд на то, как их решать. Это похоже на лотерею. Ты никогда не знаешь, что случится через два года, когда проводятся выборы в Сенат, и еще через два, когда проводятся президентские выборы". Захарова сослалась на курс США в отношении Ирана, а также упомянула об Ираке, Ливии и Афганистане. "Можно перечислить массу примеров, где совершенно непредсказуемая деятельность Вашингтона может привести к катастрофам. Чего хотим мы, так это прагматического, предсказуемого сотрудничества на основе международного права", - заявила она.

"Трамп поделился с российскими официальными лицами засекреченной информацией. Выльется ли это в улучшение сотрудничества этих двух стран в Сирии?" - спросили журналисты.

"Вы это считаете новостью?" - ответила Захарова вопросом на вопрос.

"Да, весь мир счел это новостью", - ответили журналисты.

"Вы видели, что американские СМИ дают новости со ссылкой на источники? Эта информация не подтверждена какой-либо официальной позицией", - сказала Захарова.

"Трамп сам признал, что предоставил эту информацию..." - напомнили журналисты.

"Обсуждалась ситуация в Сирии и борьба против терроризма, но речь идет о попытке американских СМИ сделать "новость-бомбу" из конструктивных переговоров. Надо понимать, что после выборов в американских СМИ идет борьба политических групп. К несчастью для нас, тема России - инструмент в данной борьбе. Мы хотим, чтобы вокруг Сирии был конструктивный диалог с США. Россия была одной из тех стран, которые инициировали переговорный процесс в Астане, идущий параллельно женевскому процессу. Мы активно приглашаем американскую сторону участвовать, но США участвуют только через посла как наблюдателя, в то время как авиаудары коалиции, возглавляемой США, нанесли сильный вред процессам в Астане и Женеве. Мы все делаем открыто, прозрачно. Мы ничего не хотим делать тайком, не хотим никого исключать".

"Россия будет по-прежнему поддерживать режим Башара Асада, несмотря на то, что стало известно о крематории, предназначенном для сожжения миллионов трупов, и об атаке химическим оружием, которая, в свою очередь, повлекла за собой удар по базе в Сирии?" - спросили журналисты.

Захарова ответила: "Россия поддерживает Асада" - это неверное упрощение. Мы часто слышим от наших западных партнеров, что главная проблема в том, что Асад находится у власти, а когда он исчезнет, все будет идеально. Раньше Асад был лучшим другом стран, которые теперь выражают ненависть к нему. На протяжении более десяти лет мы могли видеть в Ираке, Ливии и многих других странах ту модель, которую Запад предлагает для Сирии".

Захарова заявила: "Спустя много лет после появления предполагаемой волшебной модели, согласно которой следовало спасти Ирак, Ирак не только не спасен, но и тонет в терроризме. Американцы создали в Ираке терроризм - вот что они сделали. В значительной мере своими действиями они способствовали созданию ИГИЛ*. В Ливии та же история. Когда Каддафи был стерт с карты, она [Ливия] погрузилась в хаос".

Захарова продолжила: "Мы не оказываем Асаду поддержку как политику, а намереваемся не допустить, чтобы в Сирии повторился сценарий Ирака и Ливии. Мне бы хотелось задать европейцам вопрос: готовы ли они морально, в экономическом смысле, с юридической точки зрения к коллапсу еще одной страны на Ближнем Востоке? Сирия - это не Ливия, это более обширная, более сложная страна, и результаты могут быть еще тревожнее".

"Химическое оружие было вывезено из Ливии под международным контролем, и все знают, что террористы действительно располагают таким оружием. Провокации террористов с использованием химического оружия много раз выставляются так, словно они были осуществлены правительством. Россия многократно ставила этот вопрос, но, неизвестно почему, наши западные коллеги никогда не поддерживали нас на эту тему", - сказала также Захарова.

"Разведслужбы США обвиняют Россию в том, что она стояла за кибератаками в период избирательной кампании. А Франция указала на Россию в связи с хакерской атакой на штаб нынешнего президента Макрона. Россия это отрицает. Они все это выдумали?" - поинтересовались журналисты.

"До сих пор не было никаких доказательств. Мы и американцы располагаем совместным механизмом борьбы против кибернетических угроз, который американцы ни в один момент не применяли на практике. Пожалуйста, взгляните на это под углом внутренней политической борьбы в США. А во Франции победил Макрон, какие вопросы могут быть к России? В отличие от наших европейских коллег, которые поддерживали Хиллари Клинтон и Макрона, мы не вмешиваемся во внутренние дела государств, не поддерживаем кандидатуры в других странах, потому что мы уважаем демократию", - ответила Захарова.

"Мы находимся в ситуации, когда, если кто-то не согласен с результатами выборов, обвиняются предполагаемые русские хакеры. Если результаты выборов кого-то устраивают, русские хакеры не появляются. Я не слышала, чтобы их обвиняли в случае с референдумом о "Брекзите". Как странно, правда? Нет никаких русских хакеров, а есть некая история, выдуманная в США в связи с тамошней внутриполитической борьбой, - сказала Захарова и тут же подчеркнула: - Мы готовы работать, если есть достоверная информация. Мы не ставим под сомнение существование хакеров".

Журналисты напомнили о развертывании "многонациональных" батальонов НАТО в Польше и странах Балтии, а также сказали: "У России, со своей стороны, есть план перевооружения на границе с Европой. До какой степени тревожна напряженность в этой зоне?"

Захарова ответила: "На протяжении этих лет инфраструктура НАТО приблизилась к России до предела, вы можете видеть базы в интернете. Россия окружена базами НАТО. Наши войска не находятся нигде. За последние 25 лет мы сократили число наших баз".

"Вы заверяете, что войны, которые вела Россия, были войнами ради самообороны. Распространяется ли это на случай Украины и на то, что произошло в Крыму?" - спросили журналисты.

Захарова ответила: "С точки зрения Украины они борются против террористов и не находятся в состоянии войны с Россией". Она напомнила, что между Россией и Украиной есть дипломатические и торговые отношения, действует безвизовый режим. "Вы когда-нибудь видели войны наподобие этой? Я - никогда. Эта война с Украиной - одинаково виртуальная и выдуманная. Истина в том, что на Украине, когда второй раз произошел антиконституционный госпереворот, ряд регионов не признал власти, которая не избиралась конституционным путем. Тогда один из регионов Украины провел референдум, на котором более 90% населения категорично выразили желание выйти из состава Украины".

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.