18 мая 2017 г. Фред Уэйр | The Christian Science Monitor Полемика вокруг Трампа обостряется, а Россия беспомощно наблюдает за этим Когда в среду российский президент Путин вызвался предоставить Конгрессу США текст беседы российского министра с президентом Трампом, американские политики восприняли это предложение холодно, отмечает корреспондент The Christian Science Monitor Фред Уэйр. "Но российские эксперты по внешней политике говорят: обсуждать законность этого предложения (которое номинально было сделано, чтобы доказать, что никакая секретная информация не предоставлялась) - возможно, упускать из виду главное. Возможно, гораздо важнее то, что это признак обеспокоенности Путина и Кремля событиями в Вашингтоне", - говорится в статье. "Кремлевские наблюдатели говорят, что чувствуют себя бессильными очевидцами связанных с Россией скандалов, которые, как огненная буря, охватили администрацию Трампа", - говорится в статье. Усилия Кремля, которые российские наблюдатели называют искренними попытками начать нормальный диалог с новым президентом США, воспринимаются в Вашингтоне как новые доказательства политического сговора Трампа с Россией. "Этот уровень паранойи зашкаливает за пределы разумного, и мы можем подыскать только одно объяснение: налицо попытка политических сил разыграть российскую карту как оружие для уничтожения Трампа", - так прокомментировал текущие события в Вашингтоне видный российский аналитик Федор Лукьянов. "Не то, чтобы мы особенно хотим спасти Трампа, - добавляет он, - но нарастают опасения, что на этой войне против него будут уничтожены все шансы на улучшение американо-российских отношений". В понедельник американские СМИ написали, что Трамп поделился с главой МИД РФ Лавровым секретными данными о террористической угрозе для гражданской авиации. "Российские аналитики восприняли это как знак, что Трамп хочет более активного сотрудничества с Россией против экстремистской группировки ИГИЛ*, которая в ноябре 2015 года уничтожила российский авиалайнер над египетским Синайским полуостровом", - пишет автор. "Какие бы другие разногласия ни существовали между нами, предполагалось, что совместная борьба против терроризма - сфера, в которой мы могли бы работать вместе, - говорит обозреватель "Коммерсанта" Сергей Строкань. - Любая информация, которая могла бы помочь предотвращению атак на российских гражданских лиц, была бы принята с благодарностью, и несколько тревожно наблюдать, что именно это ставят в вину Трампу..." Путин попытался превратить в шутку утверждения, что Трамп поделился конфиденциальной информацией с Россией. "Возможно, Путин подумал, что может сделать конструктивный шаг, возможно, помочь Трампу в этой беде, - говорит российский политолог Алексей Мухин. - Но мы ничего не можем с этим сделать. В Вашингтоне это будет воспринято лишь как некая новая провокация или уловка со стороны Кремля". "Здесь очень многие приходят к мысли, что, возможно, лучше вообще не разговаривать с американцами, пока в Вашингтоне не выяснится исход этой битвы за голову Трампа", - замечает Строкань. Лукьянов полагает, что Трамп сейчас "полностью парализован, и, что бы он ни желал сделать, стало ясно, что с этим человеком крайне трудно иметь дело". *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ. Источник: The Christian Science Monitor