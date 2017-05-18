Берлинские полицейские могли подделать протокол задержания Аниса Амри

По словам представителя берлинского сената (правительство земли Берлин. - Прим. ред.), правоохранительные органы должны были задержать Аниса Амри за незаконный оборот наркотиков еще до того, как он совершил теракт. Следователи, по всей видимости, попытались скрыть свой промах, сообщает корреспондент Frankfurter Rundschau.

Как сообщил в среду сенатор Андреас Гайзель, он инициировал проверку в отношении неназванных сотрудников Земельного ведомства уголовной полиции в связи с уклонением от исполнения наказания. По словам Гайзеля, правоохранители предположительно попытались замести следы, задним числом изменив дату одного из документов, который был составлен после первого задержания Амри. В ходе расследования бросилась в глаза нестыковка в нумерации протоколов, передает корреспондент.

"Вероятно, - предполагает издание, - осенью 2016 года следователи не стали задерживать Амри, поскольку их больше интересовал его потенциал в качестве "спящего террориста".

Соответствующий документ, очевидно, был изменен уже после 19 декабря, когда в результате теракта, устроенного Амри на рождественской ярмарке в Берлине, погибли 12 человек. "В документе от 1 ноября говорилось теперь о небольшом количестве наркотиков, которое не является основанием для задержания", - пишет издание.