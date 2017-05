18 мая 2017 г. Рула Халаф | Financial Times Выборы в Иране - из числа тех, в которые Путин не хочет вмешиваться "Россия сделалась мастером в деле вмешательства в выборы в других странах. Однако Иран выбивается из этого ряда", - пишет Рула Халаф на страницах The Financial Times. Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил в апреле Тегеран, где провел ряд встреч, в том числе с кандидатом в президенты Ирана Ибрахимом Раиси. Этой встречи оказалось достаточно, чтобы навесить на Раиси ярлык человека России и вызвать слухи о российском вмешательстве. Но в политическом смысле этого недостаточно, считает журналистка. Во-первых, президентские выборы, которые должны состоятся в Иране в пятницу, не заслуживают внимания Владимира Путина. Президент Ирана - это влиятельная позиция, но не самая сильная. Все решения в конечном итоге принимает Али Хаменеи, верховный лидер, который будет править до своей смерти. "Преемника выберет совет религиозных экспертов, который не будет отвлекаться по посторонних и, тем более, на русских", - говорится в статье. Иран и Россия иногда сотрудничают друг с другом, но у них тяжелая история отношений. Иранцы доверяют русским даже меньше, чем американским врагам. Кроме того, они ненавидят всех, кто пытается вмешиваться в их дела, хотя и оправдывают собственное вмешательство в политику окружающих их государств, пишет автор. Во-вторых, выборы в Иране - это тот редкий случай, когда интересы России и западных правительств совпадают. Хасан Роухани - архитектор ядерного соглашения 2015 года, подписанного с мировыми державами, включая США и Россию. В-третьих, у Роухани, похоже, идеальные отношения с Россией. Его чествовали в Москве в марте, где он встретился с Путиным, подписал серию соглашений и получил почетную степень в МГУ, сообщает Халаф. У России и Ирана есть некоторые разногласия по Сирии, где они являются союзниками и противниками одновременно. Если непосредственные политические интересы России состоят в том, чтобы сохранить ядерное соглашение и заниматься войной в Сирии, конфигурация режима Тегерана ее вполне устраивает. "Так что, если Россия и вмешается в выборы, то ее интерес будет в том, чтобы поддержать Роухани и сохранить действие ядерного соглашения", - заключает автор. Источник: Financial Times