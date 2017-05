18 мая 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Президентство Трампа и "запах импичмента" Пререкания и склоки вокруг 45-го президента США множатся, и "мудрецы с тонким нюхом" сочли, что он вошел "в зону возможного импичмента", пишет европейская пресса. Казалось, скандальное увольнение Коми отошло на второй план в свете не менее обсуждаемой встречи Трампа с Лавровым, однако обнародование докладной записки бывшего директора ФБР вновь спровоцировало бурный гнев в Вашингтоне. Когда низость становится обыденностью, это может быть по-настоящему опасно. А когда к этому добавляется еще и неспособность хранить важнейшие государственные тайны, уровень угрозы начинает зашкаливать, пишет колумнист Die Zeit Маттиас Насс. "Постепенно мы начали привыкать к ежедневному безумию, творящемуся в Белом доме. Возможно, не все так плохо, главное, обойтись без истерики - так мы себя успокаивали", - пишет обозреватель. И тут Дональд Трамп увольняет директора ФБР Джеймса Коми, и снова становится понятно, что "этот президент представляет собой реальную угрозу американской демократии", говорится в статье. Автор цитирует твит Трампа с "неприкрытой угрозой": "Пусть Джеймс Коми лучше надеется на то, что наши с ним беседы не записывались на пленку, прежде чем начинать мутить воду в прессе". "Это язык Каморры" - неаполитанской мафии, согласен автор с коллегами из Die Welt. "Трамп не понимает, что такое служение на благо общества. Высокопоставленный государственный чиновник обязан действовать лишь в рамках закона и конституции - он же требует подчинения. Если кто-то оказывает сопротивление, дни его оказываются сочтены", - говорится в статье. Джеймс Коми не потерял поддержки своих сотрудников, заявил перед Конгрессом его преемник. Коми вел себя безукоризненно, счел председатель сенатского комитета по разведке Ричард Берр и указал на то, что расследования, касающиеся связей лагеря Трампа с Кремлем, продолжаются. Швейцарская Neue Zuercher Zeitung написала, что отставка Коми "является еще одним предзнаменованием того, что США могут погрузиться в настоящий государственный кризис". И это еще до того, как стало известно, что в ходе встречи в Овальном офисе с главой российского МИДа Сергеем Лавровым и послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком Трамп, видимо, выболтал секретную информацию относительно планов террористов ИГИЛ*, пишет Насс. "Выдержит ли американская демократия проверку на прочность, которую устроил ей Трамп? В конце концов, скорее всего, да. Но сначала руководству Республиканской партии надо взяться за ум", - считает автор. Пререкания и склоки наваливаются на плечи 45-го президента США, хотя его вступление в Белый дом состоялось всего пять месяцев назад, говорится в редакционной статье Le Monde. На этот раз Дональд Трамп, несомненно, вошел "в зону возможного импичмента" - такое суждение высказал во вторник, 16 мая, Дэвид Герген, экс-советник Никсона, Рейгана и Клинтона. "В американской политике Герген признан одним из главных мудрецов "с тонким нюхом", способных учуять запах надвигающейся бури в федеральной столице", - пишет французское издание. "Каждый прошедший день приносит новое "дело". Конгресс и серьезные министерские департаменты, не говоря уж об агентствах безопасности, таких как ФБР и федеральная полиция, полнятся слухами, которые вертятся вокруг одного и того же вопроса: способен ли Трамп с психологической и моральной точки зрения исполнять президентские обязанности? Дух недоверия воцарился даже внутри Белого дома", - передают журналисты. "Основная борьба мнений разворачивается вокруг связей, которые могла поддерживать команда Трампа в ходе избирательной кампании 2016 года с российскими официальными лицами. Бывший генерал Майкл Флинн - за то, что он солгал о содержании беседы с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком в декабре 2016 года, - вынужден был уйти в отставку с поста советника по нацбезопасности (...) Беседа касалась потенциальной отмены санкций против России, наложенных из-за конфликте на Украине", - напоминает редакция. "Расследование этого дела ведут и Конгресс, и ФБР. Но вместо того, чтобы позволить расследованию идти своим чередом, Трамп увольняет трех человек, которые имели отношение к следственным действиям: это Приит Бхарара, главный прокурор США в Манхэттене, исполняющая обязанности генпрокурора США Салли Йейтс и, наконец, директор ФБР Джеймс Коми", - говорится в статье. "Президент действует так, словно чего-то боится. Его поведение противоречит практике американской демократии", - комментируют журналисты. Текущая неделя началась с разоблачительного материала The Washington Post о разговоре Трампа с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в понедельник. Предположительно, президент предоставил своему российскому гостю сверхсекретную информацию об угрозе терактов. "Вспыльчивость, импульсивность, неконтролируемые твиты, - пишет Le Monde. - Взять на себя инициативу по запуску процедуры импичмента может только республиканское большинство в Конгрессе. До этого еще не дошло, но сам факт упоминания о такой возможности (...) дает представление о политической уязвимости президента". "Словом "импичмент" в Вашингтоне не бросаются, однако в последние 24 часа заявления, что Дональд Трамп воспрепятствовал отправлению правосудия, попытавшись пресечь расследование связей его штаба с Россией, звучат все чаще", - отмечает Сэм Флеминг в Financial Times. Бурный гнев вызвало обнародование докладной записки бывшего директора ФБР Джеймса Коми, в которой говорится, что президент призвал его остановить расследование действий своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна. "Препятствие отправлению правосудия - многозначительная проблема в истории американских президентов: это обвинение выдвигалось и против Ричарда Никсона, и против Билла Клинтона. Есть ли реальный шанс, что Трампа снимут с должности, зависит в большей степени от политики, чем от правового анализа, - пишет автор, - а также от того, понимает ли сам президент серьезность ситуации и сменит ли он курс". Президента может выставить из Белого дома электорат в результате следующих выборов в 2020 году, но есть "еще два основных способа избавиться от него", говорится далее. "Первый - через 25 поправку к конституции, которая позволяет отправить президента в отставку в случае признания его неспособным осуществлять права и обязанности, предусмотренные его должностью", - пишет автор, но "прецедента использования данного механизма нет". И второй, "более реалистичный путь - импичмент". Журналист поясняет: "Для него потребовалось бы, чтобы юридический комитет Палаты представителей Конгресса инициировал слушания, после которых простое большинство палаты должно проголосовать за импичмент. Этот шаг был бы равносилен предъявлению обвинения. Затем дело перешло бы в Сенат, которому понадобилось бы две трети голосов, чтобы снять президента с должности". Флеминг напоминает, что в 1998 году Палата представителей проголосовала за импичмент Биллу Клинтону в связи со скандалом с участием Моники Левински, однако Конгресс ее не поддержал. Президент Никсон ушел в отставку, не дожидаясь импичмента, из-за Уотергейтского скандала. У президента Трампа "предостаточно врагов, а теперь ему на помощь приходят друзья - и делают все только хуже", пишут Ансгар Грау и Юлия Смирнова, журналисты немецкой Die Welt. Так, в скандале по поводу якобы имевшей место передачи секретных сведений, добытых спецслужбами, Москве Владимир Путин предложил в защиту Трампа предоставить запись разговора президента США с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. "Россия готова предоставить запись беседы Трампа и Лаврова в Сенат и Конгресс Соединенных Штатов ", - заявил Путин на пресс-конференции. Однако Путин, который считает, что в США "развивается политическая шизофрения" в отношении России, и который с иронией "сделал выговор" Лаврову за то, что "никакими "секретами" он ни с президентом России, ни с представителями спецслужб так и не поделился", является самым неподходящим свидетелем со стороны защиты для Трампа, уверены журналисты. По данным Института Гэллапа, "для 70% американцев у России очень плохой имидж, да к тому же Трампа с самого начала обвиняли в близости с Кремлем". Между тем во вторник разгорелся скандал, связанный с увольнением главы ФБР Джеймса Коми: стали известны дополнительные обстоятельства. Трамп в феврале во время разговора с Коми с глазу на глаз высказал надежду, что ФБР прекратит расследование против его бывшего советника по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна, говорится в статье. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.