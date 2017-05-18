Каннский фестиваль-2017: хрупкая жизнеспособность кино в странах бывшего СССР

Три фильма с российским участием, представленные на набережной Круазет в Каннах, свидетельствуют о хрупкой жизнеспособности кино в странах бывшего СССР, пишет специальный корреспондент Le Monde в Москве Марк Жюен.

Впервые за десять лет на Каннском фестивале отобрано для участия в основном конкурсе два российских фильма, еще один фильм вошел в программу "Особый взгляд", словом, российское кино снова появляется на мировой кинематографической арене. Но если приглядеться пристальнее, подобное присутствие входит в противоречие с идеологическими планами министра культуры Владимира Мединского, говорится в статье.

"По сути, два конкурсных фильма, "Нелюбовь" Андрея Звягинцева и "Кроткая" Сергея Лозницы, были сняты без государственной поддержки. Прежде Мединский уже был шокирован тем, что его министерство оказало финансовую поддержку предыдущему фильму Андрея Звягинцева "Левиафан" (приз за лучший сценарий на Каннском фестивале 2014 года). Сейчас было ясно, что, несмотря на славу режиссера, его новый проект будет лишен такой поддержки - которой его продюсер на этот раз и не просил", - отмечает журналист.

"Тем не менее, благодаря этой славе Александр Роднянский, являющийся продюсером Звягинцева начиная с фильма "Елена" (2012), сумел убедить французов, немцев и бельгийцев (братьев Дарденн), к которым присоединились компании Arte, Eurimages и Canal+, профинансировать пятый фильм режиссера, который компания Wild Bunch уже продала во многие страны. В российском кино есть культовые персоны, представляющие его за рубежом, это Андрей Звягинцев наряду с Александром Сокуровым, возглавляющим этот список", - передает автор статьи.

"Ситуация с Сергеем Лозницей несколько иная. Украинец, живущий в Берлине, будучи режиссером-документалистом, стал снимать художественное кино с 2010 года, когда вышел его фильм "Счастье мое". Финансирование он получает главным образом из Франции, его новый фильм "Кроткая" снят при поддержке компаний Eurimages и Arte, - описывает журналист. - Лозница, смешанный с грязью частью интеллигенции, попрекающей его за русофобию, беспрестанно делает акцент на недостатках стран бывшего СССР, которые при распаде советского блока не подверглись "дебольшевизации" - в противоположность денацификации, произошедшей в Германии".

"Первый полнометражный фильм Кантемира Балагова "Теснота", вошедший в программу "Особый взгляд", также был снят без привлечения государственной поддержки. Этот выпускник творческой мастерской, которую открыл Александр Сокуров в Нальчике (столице Кабардино-Балкарии), собрал необходимые средства на создание фильма у частных инвесторов, обратился в фонд, созданный Александром Сокуровым, в Госкомитет по культуре Санкт-Петербурга и в студию "Ленфильм", - сообщает Жюен.

"Все три каннских фильма объединены общей темой исчезновения человека (сына у Звягинцева, мужа у Лозницы, брата у Балагова), прежде всего их роднит то, что они не были признаны российским государством, столь рьяно заботящемся о продвижении своего кинематографа. Идеология, которую защищает власть посредством своего просоветского реакционного министра культуры, опирается на неистовый национализм, культура во всех своих проявлениях призвана отсылать к положительному образу страны, которую, по мнению министра, несправедливо очерняют", - комментирует журналист.

"Министр также хочет создавать российские блокбастеры ("Средние фильмы нас не интересуют, нам нужны только высококачественные"), каждый из которых, по его мнению, должен принести сборы не менее 250 млн рублей (4 млн евро). В 2016 году всего 13 российских фильмов достигли этого порога из 136 названий, представленных в кинозалах... Идеологические поползновения потерпели неудачу перед коммерческим результатом, отсюда эта активность по всем направлениям, связанная с ограничением проката зарубежных фильмов", - считает журналист.