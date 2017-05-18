В Москве швейцарские парламентарии пытаются пойти на сближение

Приезд швейцарской парламентской делегации в Россию призван разогреть двусторонние отношения, ослабевшие после присоединения Крыма. Москва стремится протестировать нейтралитет Берна на предмет санкций и Сирии, пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Эммануэль Гриншпан.

Делегация швейцарских парламентариев во главе с председателем Национального совета Швейцарии (нижняя палата парламента страны) Юргом Шталем совершает первый визит в Москву на подобном уровне после присоединения Крыма в 2014 году и последовавшей вслед за этим международной изоляции России, говорится в статье.

"В среду швейцарцы встретились с российским премьером Дмитрием Медведевым, ослабленным антикоррупционным расследованием оппозиционера Алексея Навального. Они также побеседовали с заместителем министра иностранных дел Владимиром Титовым и вице-премьером Виталием Мутко, скомпрометированным допинговым скандалом с российскими спортсменами-олимпийцами", - повествует автор.

Хотя парламентская делегация во время визита в Москву и не имела контактов с российской оппозицией, но уже с понедельника уверяет, что выслушала "очень разные мнения" о ситуации в России. На это указал журналисту Le Temps и Юрг Шталь, который уточнил, что делегация имела возможность поговорить с экспертами и представителями гражданского общества.

"Председатель Госдумы Вячеслав Володин, почти не коснувшись вопроса о Крыме и Украине, сделал главный упор на сирийском досье. Он неоднократно настаивал на существовании "дезинформации" и "давления со стороны других держав", жертвами которых, по его мнению, стали швейцарцы, и принялся их убеждать в необходимости отправиться на место событий, "прежде чем выносить суждение". После чего он пригласил Юрга Шталя присоединиться к парламентскому визиту в Сирию, организуемому Дамаском и Москвой. Председатель Национального совета отклонил это предложение, сославшись на плотный график", - передает Гриншпан.

За пределами переговоров депутат Петр Толстой выразил свое удовлетворение швейцарским визитом, сократившим изоляцию его страны. "Русские не такие страшные, как о них говорят в Европе. Мы договорились о том, что будем встречаться регулярно", - заявил он изданию Le Temps.