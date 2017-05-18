Гомофобия в Чечне: "Жалоба в Международный уголовный суд обязывает к проведению проверки"

Судебный процесс в Международном уголовном суде проходит в три этапа, со временем он может привести к сроку тюремного заключения для президента Рамзана Кадырова, пишет журналистка Liberation Анна Пеан.

После того, как многие газеты и неправительственные организации раскрыли преследования гомосексуалов в Чечне, три французские ЛГБТ-ассоциации во вторник 16 мая подали жалобу в Международный уголовный суд (МУС) на чеченского президента Рамзана Кадырова, обвиняя его в "геноциде". Адвокат Этьен Дезульер, представляющий интересы ассоциаций Stop homophobie, Mousse и Comite Idaho France, в интервью Libération объясняет цели и задачи подобной судебной процедуры.

"Жалоба, поданная ассоциациями на имя прокурора Международного уголовного суда, может повлечь за собой судебный процесс, состоящий из трех этапов. Первый этап предполагает общую проверку фактов. Затем прокуратура принимает решение о том, чтобы вести или не вести расследование на месте. Такая процедура вызывает необходимость проведения собеседований. Как только факты будут доказаны, прокурор может принять заявление к производству в МУС. В этом случае можно предположить, что чеченский президент Рамзан Кадыров, в соответствии с этим процессом, может быть приговорен к мере наказания в виде тюремного заключения. Сейчас об этом речь не идет. Система международного правосудия не функционирует быстро. На данный момент, жалоба была подана для того, чтобы были основания для проведения проверки", - рассказывает адвокат.

"Хотя Россия в прошлом году отозвала свою подпись из-под Римского статута Международного уголовного суда, это не имеет значения. Важен тот период, когда действия были совершены. Тогда Россия еще являлась подписантом, - поясняет собеседник издания. - Ситуация сопоставима с договором страхования. Если страховой случай происходит во время срока действия договора, то даже если он впоследствии расторгнут, страховая компания должна принимать его во внимание".