Готовится ли к отъезду российский посол Сергей Кисляк, оказавшийся в центре скандала с Флинном?

"Российский посол в США Сергей Кисляк может скоро уйти со своего поста - в российских государственных и независимых СМИ есть сообщения, что Москва ищет ему замену", - пишет корреспондент Newsweek Дамиен Шарков.

"Кисляк играет ключевую роль в сообщениях о расследовании ФБР относительно возможных связей между сотрудниками администрации президента США Дональда Трампа и Россией", - пишет автор, в особенности отмечая связь посла со скандалом вокруг бывшего советника Трампа на национальной безопасности Майкла Флинна.

"Хотя Кремль отказался подтвердить, близится ли пребывание Кисляка в Вашингтоне к концу, российские чиновники выражали опасения, что скандал с Флинном затруднит его возможности выполнять свою работу", - отмечает Шарков.

Первое сообщение о возможной отставке Кисляка, со ссылкой на анонимные источники в правительстве, появилось в газете "Коммерсант". Эти слухи были опровергнуты официальным представителем Кремля Дмитрием Песковым.

"По данным парламентского источника, говорившего на условиях анонимности с государственным агентством РИА "Новости" во вторник, верхняя палата российского парламента рассмотрит кандидатуру заместителя министра иностранных дел Анатолия Антонова на этот пост на следующей неделе", - передает автор. Антонов является экспертом по ядерной дипломатии и нераспространению оружия.

"Когда я встречался с Кисляком в прошлом месяце, он подтвердил, что скоро покинет свой пост, - сказал бывший посол по специальным поручениям на территории бывшего СССР Стив Сестанович. - Он пробыл здесь почти девять лет - типичный срок для российского посла в Вашингтоне, но чрезмерно долгий для любого другого дипломата. Трудно представить, что он еще раз побывает в Овальном кабинете в обозримом будущем".

Андерс Аслунд, эксперт по России из Atlantic Council (Вашингтон), говорит, что Кисляк, возможно, скоро уйдет с должности, но, скорее всего, из-за своего возраста, а не в результате скандала с Флинном.

Антонов, его вероятная замена в Вашингтоне, - "очень профессиональный дипломат, успешный профессиональный дипломат", сказал Аслунд. Как и Кисляк, Антонов, кажется, нейтральная фигура в российской политике, не имеющая неофициального влияния среди истеблишмента, предполагает эксперт.

По словам бывшего посла США в Грузии и в Казахстане Уильяма Кортни, прибытие Антонова "планировалось в течение некоторого времени", скорее всего, и до скандала с Флинном.

"Он приедет [в США] в период очень напряженных отношений - более напряженных, чем когда-либо со времен Михаила Горбачева", - подчеркнул Кортни. По его мнению, американские чиновники "будут проявлять большую осторожность, когда речь пойдет о встрече в частном порядке с российским послом, но ключевые вопросы, с которыми ему предстоит иметь дело, будут гораздо более обширными, касающимися вмешательства России в целом".