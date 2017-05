18 мая 2017 г. Чарли Сэвидж | The New York Times Как назначение спецпрокурора повлияет на расследование вмешательства России "Решение заместителя генерального прокурора США Рода Розенстайна назначить бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным прокурором по уголовному расследованию вмешательства России в выборы 2016 года повлияло на процесс и повысило потенциальные опасности для администрации Дональда Трампа", - пишет The New York Times. Розенстайн, который курировал расследование, сначала противился такому шагу. Но недавние события, в том числе увольнение Джеймса Коми с поста директора ФБР, сделали это сопротивление неоправданным. Далее Сэвидж дает пояснения по ряду вопросов, связанных с этим назначением. Какова будет юрисдикция Мюллера? Распоряжение Розенстайна дало возможность Мюллеру расследовать не только связи и отслеживать координацию между Россией и участниками избирательной кампании Трампа, но и "любые вопросы, которые возникли или могут возникнуть непосредственно из расследования". Этот мандат, по всей вероятности, даст Мюллеру полномочия расследовать, если он захочет, являлось ли взаимодействие Трампа с Коми попыткой воспрепятствовать правосудию. Учитывая существующие обстоятельства, "он должен оценить", имело ли место препятствование правосудию, утверждает Джули О'Салливан, бывший федеральный прокурор, ныне преподаватель уголовного права в Университете Джорджтауна. "Он не может проигнорировать это", - добавляет О'Салливан. Кто такой специальный прокурор? В обычной ситуации в США прокуроры непосредственно курируют уголовные дела, но их решения подлежат контролю и надзору генерального прокурора. В случаях, когда встают вопросы о высокопоставленных чиновниках исполнительной власти, генеральный прокурор - в этом случае эту роль выполняет Розенстайн - может назначить специального прокурора для проведения особого расследования с большей автономией от лиц, назначенных президентом на политические должности. Полностью ли Мюллер независим от администрации? Нет. Многие, включая членов Конгресса, призывали к независимому уголовному расследованию. Но основной атрибут, который делает специального прокурора полностью независимым от Белого дома, - защита от возможного увольнения по распоряжению президента - отсутствует с 1999 года. Источник: The New York Times