Как назначение спецпрокурора повлияет на расследование вмешательства России

"Решение заместителя генерального прокурора США Рода Розенстайна назначить бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным прокурором по уголовному расследованию вмешательства России в выборы 2016 года повлияло на процесс и повысило потенциальные опасности для администрации Дональда Трампа", - пишет The New York Times.

Розенстайн, который курировал расследование, сначала противился такому шагу. Но недавние события, в том числе увольнение Джеймса Коми с поста директора ФБР, сделали это сопротивление неоправданным.

Далее Сэвидж дает пояснения по ряду вопросов, связанных с этим назначением.

Какова будет юрисдикция Мюллера?

Распоряжение Розенстайна дало возможность Мюллеру расследовать не только связи и отслеживать координацию между Россией и участниками избирательной кампании Трампа, но и "любые вопросы, которые возникли или могут возникнуть непосредственно из расследования".

Этот мандат, по всей вероятности, даст Мюллеру полномочия расследовать, если он захочет, являлось ли взаимодействие Трампа с Коми попыткой воспрепятствовать правосудию.

Учитывая существующие обстоятельства, "он должен оценить", имело ли место препятствование правосудию, утверждает Джули О'Салливан, бывший федеральный прокурор, ныне преподаватель уголовного права в Университете Джорджтауна. "Он не может проигнорировать это", - добавляет О'Салливан.

Кто такой специальный прокурор?

В обычной ситуации в США прокуроры непосредственно курируют уголовные дела, но их решения подлежат контролю и надзору генерального прокурора. В случаях, когда встают вопросы о высокопоставленных чиновниках исполнительной власти, генеральный прокурор - в этом случае эту роль выполняет Розенстайн - может назначить специального прокурора для проведения особого расследования с большей автономией от лиц, назначенных президентом на политические должности.

Полностью ли Мюллер независим от администрации?

Нет. Многие, включая членов Конгресса, призывали к независимому уголовному расследованию. Но основной атрибут, который делает специального прокурора полностью независимым от Белого дома, - защита от возможного увольнения по распоряжению президента - отсутствует с 1999 года.