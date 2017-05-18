ЕС оставлен в неведении, пока Трамп делится разведданными с Россией

"Белый дом оставил Европейский союз в неведении относительно конкретных разведданных, стоящих за планами США по расширению запрета на провоз ноутбуков в пассажирских самолетах, даже после того, как президент Дональд Трамп поделился ими с Россией, - сообщают Дэвид Херзенхорн и Джошуа Посанер в Politico. - По словам чиновников ЕС, сотрудничество в сфере запрета на провоз электроники все-таки продолжается. Однако тот факт, что Трамп предоставил такую секретную информацию Кремлю раньше, чем давним европейским союзникам, бросает тень на его визит в Брюссель, намеченный на следующую неделю".

"Один из чиновников ЕС на условиях анонимности сказал, что общение с американскими чиновниками по поводу планов расширения запрета - потенциально вплоть до распространения его на Европу - было "странным" и шло практически без передачи конкретной информации", - говорится в статье.

"Несколько удивляет то, что этими разведданными по данному вопросу поделились с русским [министром иностранных дел Сергеем] Лавровым, прежде чем с министрами стран-союзниц", - также не для протокола сказал POLITICO Brussels Playbook другой дипломатический чиновник ЕС.

"Высокопоставленные чиновники подтвердили, что ни Трамп, ни его старшие помощники в области разведки не звонили ни президенту Европейского совета Дональду Туску, ни президенту Европейской комиссии Жану-Клоду Юнкеру, чтобы передать им информацию, которой Трамп поделился с Лавровым и которая, очевидно, указывала на конкретную угрозу того, что террористы "Исламского государства"* пытались создать бомбу, которую можно спрятать в ноутбуке или другом личном электронном устройстве", - говорится в статье.

Авторы сообщают, что комиссары ЕС по внутренним делам Димитрис Аврамопулос и по транспорту Виолета Булк переговорили по телефону с министром внутренней безопасности США Джоном Келли после того, как попросили у Вашингтона больше информации.

"Днем ранее чиновники ЕС, ответственные за авиационную безопасность, встретились, чтобы обсудить возможное распространение запрета на провоз ноутбуков на Европу, и пришли к заключению, что "ни у ЕС, ни у его стран-членов нет информации, которая потребовалась бы для введения дополнительных мер безопасности, таких, как меры, рассматриваемые властями США применительно к рейсам, вылетающим из аэропортов ЕС", согласно внутреннему документу Комиссии, увиденному Politico. В документе говорится, что "США должны незамедлительно предоставить" любую такую информацию", - передают журналисты.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.