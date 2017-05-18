Шиитский интернационал Ирана

Иран желает увеличить "свое влияние в арабском мире, и в результате Исламская Республика имеет свою шиитскую милицию во многих арабских столицах - частично в открытую, а частично - нет", пишут обозреватели немецкого журнала Der Spiegel Доминик Петерс и Кристоф Зюдов.

Так, еще в 2004 году король Иордании Абдулла II спрогнозировал появление "шиитского полумесяца", который после свержения суннитского режима Саддама Хусейна растянется от Ирана до Ирака, Сирии и Ливана. Иорданский король заявил, что "этот полумесяц дестабилизирует государства Персидского залива и весь регион". С тех пор этот "шиитский полумесяц" пугает многих, но особенно часто о нем напоминают в консервативных суннитских странах и Саудовской Аравии. Руководство страны полагает, что ее постепенно окружают вассалы Тегерана. Более того, именно этим страхом саудиты объясняют не только жестокое подавление шиитского меньшинства в своей стране, но и военные операции в Бахрейне и Йемене.

К примеру, левый край "полумесяца" образует Ливан, где и взяла свое начало шиитская революция: после израильского вторжения в 1982 году аятолла Хомейни послал туда иранских Стражей революции, которые набирали там бойцов из бедного и обделенного шиитского населения. Именно из этих групп и появилась "Хизбалла" ("Партия Аллаха"). Последняя является единственной организацией, которая не была разоружена после завершения гражданской войны в Ливане в 1990 году, и до сих пор остается политическим игроком и самой мощной военной силой в стране - даже сильнее армии. "Хизбалла" финансируется и вооружается из Ирана, и ее лидер Хасан Насралла признает высшего руководителя Ирана Али Хаменеи. "Благодаря "Хизбалле" у Ирана есть плацдарм, напрямую граничащий с Израилем", - отмечают журналисты.

В Сирии есть собственная шиитская организация - "Лива аль-Фатимиюн" с более чем 10 тысячами членов. Она набирает своих бойцов среди хазарейцев, то есть шиитского меньшинства в Афганистане. Как правило, их отправляют на сирийский фронт всего через несколько месяцев тренировок при помощи лживых обещаний. Такая же роль отведена милиции "Лива Зайнабиюн" - в ней воюют пакистанские шииты. По той причине, что менее 5% населения Сирии являются шиитами, местные шиитские организации не играют значимой роли в гражданской войне. Но самой значимой из них считается "Лива аль-Бакир", куда входят несколько тысяч бойцов. Группа принимала участие в битве за Алеппо на стороне правительства.