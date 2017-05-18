В окопах войны, которую Россия ведет с Америкой в соцсетях

Руководство контрразведки США в Вашингтоне 2 марта получило тревожный доклад, повествует Time. "В нем говорилось, что российская сторона разослала более чем 10 тысячам пользователей "Твиттера" в Пентагоне сообщения, которые были тщательно подогнаны под индивидуальные вкусы и содержали вредоносное ПО", - пишет журналист Массимо Калабрези. "В зависимости от интересов жертвы сообщения сулили ссылки на статьи о недавних спортивных событиях или о церемонии вручения "Оскара", которая состоялась на днях. Кликнув по ссылкам, пользователи попадали на сервер, контролируемый россиянами, который скачивал программу, и эта программа позволяла хакерам, которые служат Москве, захватить власть над телефоном и компьютером жертвы (и ее аккаунтом в "Твиттере")", - говорится в статье.

Американские контрразведчики осознали, что столкнулись с угрозой нового типа. "В 2016 году Россия применила тысячи тайных агентов-людей и программ-роботов для распространения дезинформации с отсылками на украденные электронные письма штаба Хиллари Клинтон, что усиливало эффект. Теперь контрразведчики задумались: какой хаос может спровоцировать Москва с помощью тысяч аккаунтов в "Твиттере", которые высказываются в реальном времени с авторитетностью вооруженных сил США? В любой момент - возможно, во время природного бедствия или теракта - аккаунты Пентагона в "Твиттере" могли начать рассылку ложной информации. Поскольку каждая запись подтверждала бы другую, а тайные российские агенты еще больше "усиливали бы сигнал", в результате, наверное, воцарились бы паника и смятение", - говорится в статье.

По мнению автора, Россия, возможно, наконец-то приобрела способность менять ход событий в США, манипулируя общественным мнением. "Колоссальная открытость и анонимность соцсетей расчистили опасный новый путь для антидемократических сил", - пишет автор. "С применением этих технологий возможно ослабить демократическое правительство, и день ото дня это становится проще", - говорит Рэнд Волцтман из Rand Corp.

"Теперь бывшие и действующие сотрудники ФБР, ЦРУ и Конгресса полагают, что российская операция 2016 года была всего лишь самой заметной битвой продолжающейся информационной войны с глобальной демократией", - пишет издание.

Автор поясняет: когда американцы ставят лайки и пишут в "Твиттер", они генерируют целую сокровищницу информации о своих мнениях и своей реакции на идеи и аргументы. "Все эти оцифрованные убеждения собираются и хранятся, и существенная часть этих данных доступна на коммерческом рынке любому, у кого достаточно вычислительных мощностей для извлечения выгоды из информации", - пишет издание.

Поскольку компьютерные алгоритмы способны выделять подгруппы людей по интересам, а также обнаруживать особо внушаемых людей, пропагандисты могут "вручную" составлять обращения, которые повлияют на поведение таких людей.

"Именно это и делает Москва, сообщили нашему журналу более дюжины высокопоставленных сотрудников разведки и другие лица, расследующие российские "операции влияния", - сообщает автор. Русские "таргетируют тебя и видят, что ты лайкаешь, на что ты кликаешь, видят, симпатизируешь ты им или нет", - заявил неназванный высокопоставленный сотрудник разведки.

Автор описывает два случая, о которых журналу поведали высокопоставленные сотрудники разведки: "в прошлом году российский военный, базировавшийся на Украине, успешно внедрился в группу в американской соцсети, выдавая себя за 42-летнюю американскую домохозяйку и участвуя в спорах о политике с помощью специально составленных записей. В другом случае Россия создала фейковый аккаунт в "Фейсбуке", дабы распространять среди специально "таргетированных" журналистов, которых она считала подвластными влиянию, статьи на политические темы вроде перераспределения беженцев в ЕС".

По словам автора, США и их союзники сейчас только размышляют над тем, как противодействовать российской киберпропаганде. "Вот одна загвоздка: страх перед российскими "операциями влияния" может принести еще больший ущерб, чем сами эти операции. Россияне жаждут показаться могущественнее, чем на самом деле, и сочтут успехом, если вы, зная, что в вашей ленте друзей в "Фейсбуке" или "Твиттере" возможны происки Москвы, засомневаетесь в правдивости новостных материалов", - говорится в статье.

Как США узнали, что демократию можно "хакнуть"? Автор напоминает, что болтун - находка для шпиона. "В мае 2016 года один сотрудник российской военной разведки похвастался коллеге, что его организация - ГРУ - готовится отплатить Хиллари Клинтон за то, что президент Путин счел "операцией влияния", которую она якобы провела против него пятью годами ранее, в бытность госсекретарем. ГРУ, сказал он, собирается спровоцировать хаос на приближающихся выборах в США", - говорится в статье.

Как сообщили журналу высокопоставленные сотрудники американской разведки, шпионы США подслушали этот разговор. Высокопоставленный сотрудник разведки сказал изданию: "Мы лишь спустя долгое время по-настоящему поняли его контекст". "Теперь следователи осознают: похвальба сотрудника была первым намеком, полученным американскими шпионами от их источников, на то, что Россия не только взламывала электронную почту ради сбора разведданных, но и подумывала о вмешательстве в голосование", - пишет автор. По его словам, в правительстве США мало кто воображал себе такую "операцию влияния". "Еще меньше было тех, кто осознавал, что она подготавливалась 5 лет", - утверждает автор.

"В 2011 году акции протеста более чем в 70 городах в России создали угрозу для контроля Путина над Кремлем. Восстание было организовано в соцсетях популярным блогером Алексеем Навальным, который использовал свой блог, а также "Твиттер" и "Фейсбук", чтобы вывести толпы на улицы. Путинские силы опробовали в соцсетях свою технику ответного удара. Когда блогеры попытались организовать протесты по всей стране через "Твиттер", используя хэштег #Triumfalnaya, прокремлевские ботнеты принялись "забалтывать" хэштег сообщениями против протестующих и бессмысленными твитами, что помешало противникам Путина сплотиться", - утверждает издание.

Тогда Путин публично обвинил госсекретаря Клинтон в проведении массированной "операции влияния", заявив, что она подала "сигнал" протестующим. Автор отмечает: по словам бывших американских чиновников, для операции влияния требовалось бы специальное распоряжение президента Обамы, адресованное разведке, а Обама вряд ли бы отдал такой приказ.

"После переизбрания в следующем году Путин поручил своему новоиспеченному главе военной разведки - Игорю Сергуну - приступить к перенастройке кибервооружений, которые ранее использовались для психологических операций в зонах войны, для предвыборной агитации. Российские разведслужбы финансировали "фермы троллей", рассылку спама ботнетами и подложные СМИ, все шире сосредотачиваясь на психологических операциях в киберпространстве", - говорится в статье.

Издание также утверждает: "Один особенно талантливый российский программист, 10 лет проработавший в США с исследователями соцсетей, вернулся в Москву и привез с собой ценные алгоритмы, которые можно использовать в операциях влияния. Высокопоставленные сотрудники разведки сообщили нашему журналу, что его тут же наняли те, кто работал на российские разведслужбы".

Вскоре Путин нацелил это новое оружие на США. "Русские начали применять его на [Капитолийском] холме в отношении сотрудников аппарата, - сообщил изданию высокопоставленный американский разведчик, - дабы посмотреть, кто более внушаем, и продолжить эту программу, и посмотреть, кто благосклоннее посмотрит на то, что они хотят делать".

Сейчас те, кто проводит расследования Конгресса, изучают, как Россия помогала распространять слухи о болезни г-жи Клинтон среди целевой аудитории, пишет автор.

"Контрразведка обнаружила доказательства того, что во время избирательной кампании Россия пыталась таргетировать конкретных агентов влияния, полагая, что они помогут с распространением компрометирующих историй", - пишет автор. "Это необязательно журнал, газета или телепередача, - говорит высокопоставленный сотрудник разведки. - Это конкретный репортер, которого они находят: возможно, он чуть-чуть склонен к легковерию, и они обрушивают на него" поток фейковых новостных материалов.

Конгрессмены также проверяют, не помог ли Москве штаб Трампа. Информированные источники говорят, что проверяют компанию Cambridge Analytica и сайт Breitbart News, связанные с Трампом.

"Следователи Конгресса изучают связи между этими компаниями и интернет-фигурами правого толка, базирующимися в Восточной Европе, - фигурами, за которыми, по мнению США, стоит Россия, сообщил нашему изданию источник, знакомый с расследованиями. "Пока никто не может это доказать", - сказал источник", - говорится в статье.

Автор отмечает, что очень многие люди сомневаются в эффективности такого сговора, если он вообще существовал. А представитель Cambridge Analytica отрицает связи компании с Россией или с физическими лицами, которые действовали бы как прикрытие для Москвы.

"После российской хакерской атаки на выборы в 2016 году вопрос теперь стоит так: как исследовать пропаганду в соцсетях, не нарушая гражданские свободы", - говорится в статье.

По словам тех, кто ведет расследование, лучший способ конкурировать с российской моделью - это более качественные обращения к аудитории. Автор считает, что для начала хороший способ - в том, чтобы говорить правду.