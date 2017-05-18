Почему у Израиля неожиданно возникли проблемы с Дональдом Трампом

На следующей неделе у президента США запланирован визит к ближневосточному союзнику - на фоне возникшей напряженности в отношениях. Израиль негодует по поводу того, что американский президент, по всей видимости, разболтал России важные секреты. И проблема не только в этом, пишет обозреватель Die Welt Гил Ярон.

"США - друг или предатель? Старший товарищ или болтун? Эти вопросы задают себе израильские СМИ после того, как стало известно, что Дональд Трамп, очевидно, разболтал России важную секретную информацию. Если подозрение подтвердится, получается, что США не только поставили под угрозу жизнь израильского шпиона. Они поставили сам Израиль в опасную ситуацию в противостоянии с Сирией и Ираном. Заклятые враги Израиля - ближайшие союзники Москвы. В их распоряжении могут оказаться щекотливые детали о шпионской тактике Израиля, что приведет к ответным мерам с их стороны", - отмечает автор статьи.

Этот скандал бросает тень на предстоящий визит Трампа в Израиль, говорится в статье. "Впервые за годы кризиса в двусторонних отношениях визит главы Белого дома рассматривался как символ нового дружеского сближения между Израилем и Соединенными Штатами". Теперь Трамп оказывается непредсказуемым и проблематичным "другом", замечает Ярон.

"Подобного в наших отношениях еще не было", - заявил в интервью израильскому государственному радио экс-глава "Моссада" Шабтай Шавит. У Израиля самая лучшая сеть агентов на всем Ближнем Востоке. В том числе и поэтому Израиль считается важным стратегическим партнером США, отмечает автор публикации.

Посол Израиля в Вашингтоне сдержанно отреагировал на информацию New York Times о якобы разболтанных Трампом разведданных. Он указал на то, что Израиль "полностью доверяет процедуре обмена секретной информацией с США". Однако израильские газеты сообщают о возмущении и недоумении среди сотрудников спецслужб. "Вполне возможно, в будущем они не станут спешить делиться с Вашингтоном информацией. При этом Израиль не сможет отказаться от сотрудничества с США", - пишет автор.

"Разочарованы президентом Трампом не только израильские спецслужбы, - передает Гил Ярон. - Политики правого крыла ликовали по поводу прихода Трампа к власти, поскольку тот хотел перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим, на восточную часть которого палестинцы претендуют в качестве своей столицы. (...) Однако череда неприятных событий ставит под вопрос эту инициативу. Сначала пресс-секретарь Трампа забыл в день памяти Холокоста упомянуть о геноциде евреев. (...) Теперь в ходе визита Трампа на посещение мемориального комплекса Яд Вашем отведено лишь 15 минут. А во время посещения священной для евреев Стены плача Трамп не захотел, чтобы его сопровождали израильтяне". Поскольку, как пояснили советники, стена находится на территории Западного берега, на который претендуют палестинцы.

"Уже больше никто не говорит о переносе посольства при Трампе. Зато президент посетит палестинский город Вифлеем, где встретится с главой ПА Махмудом Аббасом, с которым уже встречался недавно в Белом доме", - пишет автор и указывает на то, что спецпредставители американского президента уже давно работают над условиями новых переговоров между израильтянами и палестинцами. "Трампа ждет теплый прием в Израиле. Но за кулисами растут недоверие и недовольство в связи с непредсказуемым влиятельным другом в лице Америки", - резюмирует автор статьи.