Путин - самый невыгодный для Трампа свидетель защиты

У американского президента Дональда Трампа "предостаточно врагов, а теперь ему на помощь приходят друзья - и делают все только хуже", пишут Ансгар Грау и Юлия Смирнова на страницах немецкой газеты Die Welt.

Так, в скандале по поводу якобы имевшей место передачи секретных сведений, добытых спецслужбами, Москве Владимир Путин предложил в защиту Трампа предоставить запись разговора президента США с главой российского МИДа Сергеем Лавровым, который состоялся в Белом доме на прошлой неделе. "Россия готова предоставить запись беседы Трампа и Лаврова в Сенат и Конгресс Соединенных Штатов", - заявил Путин на пресс-конференции.

Однако Путин, который считает, что в США "развивается политическая шизофрения" в отношении России, и который с иронией "сделал выговор" Лаврову за то, что "никакими "секретами" он ни с президентом России, ни с представителями спецслужб так и не поделился", является самым неподходящим свидетелем со стороны защиты для Трампа, уверены журналисты. По данным Института Гэллапа, "для 70% американцев у России очень плохой имидж, да к тому же Трампа с самого начала обвиняли в близости с Кремлем".

Между тем во вторник разгорелся скандал, связанный с увольнением главы ФБР Джеймса Коми: стали известны дополнительные обстоятельства, говорится в статье. Трамп в феврале во время разговора с Коми с глазу на глаз высказал надежду, что ФБР прекратит расследование против его бывшего советника по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна. Последний был уволен Трампом, пробыв на посту всего 24 дня, из-за скрытых им контактов с российским послом Сергеем Кисляком. В ходе нескольких разговоров с Кисляком еще до прихода Трампа к власти Флинн обсуждал возможность снятия санкций, наложенных на Москву правительством Обамы.