18 мая 2017 г. Стивен Л.Холл | The Washington Post Экс-сотрудник ЦРУ: "Мы бы не доверяли стране, лидер которой сделал то, что сделал Трамп" "Президент Трамп имеет законное право делиться секретными материалами с любыми иностранными лидерами по своему желанию, как он, кажется, сделал недавно на встрече в Овальном кабинете с российскими министром иностранных дел и послом в США", - пишет бывший руководитель отдела российских операций в ЦРУ Стивен Л.Холл в статье для The Washington Post. "Однако информация, которой Трамп, по сообщениям, поделился с русскими, была изначально передана США сотрудниками разведслужбы другой страны (по данным СМИ, Израиля), которая не давала заранее согласия на ее разглашение", - отмечает он. "Как бывший офицер ЦРУ я опасаюсь, что передача информации без соглашения с нашими союзниками почти точно повредит безопасности страны в долгосрочном периоде. Я знаю, как американская разведка оценивает, можем ли мы доверять нашим партнерам в других странах. Если бы глава другого государства обращался с предоставленной нами конфиденциальной информацией настолько небрежно, это бы сильно испортило наши отношения. Это бы заставило нас переоценить, как и что мы передаем, и практически наверняка заставило нас сообщать меньше", - поясняет Холл. "В данном случае тот факт, что президент поделился информацией с Россией, только добавляет оскорбление к ущербу. Все наши союзники понимают, что в подавляющем большинстве случаев российское правительство не является хорошим партнером, когда речь идет об обмене разведданными, - даже, к сожалению, когда это затрагивает проблемы, по которым у обеих сторон должно быть согласие, например терроризм, - продолжает автор. - Российские оперативники часто виновны в совершении многих действий, которые разведка США отслеживает, когда мы оцениваем потенциальных партнеров для обмена информацией. Как мы видели во время конфликта в Чечне (который Москва всегда называла борьбой с терроризмом), Россия не разделяет обеспокоенности, которую США испытывают в отношении сопутствующего ущерба и непреднамеренного убийства невиновных людей. И российская сторона редко сообщает нам полезные разведданные". "Можно быть уверенным, - продолжает Холл: - какая бы разведывательная служба ни передала нам информацию, которой президент впоследствии поделился с русскими, сейчас она проводит абсолютно такой же анализ, что и мы". Варианты сводятся к двум сценариям: либо президент знал все обстоятельства и все равно передал информацию, либо он ничего не знал и поэтому не понимал, что делает ошибку. В любом случае можно быть уверенным, что в следующий раз эта разведслужба будет осторожнее. Она либо передаст информацию в более обтекаемом виде, либо вообще ее не передаст, считает Холл. "Если мы вновь хотим сделать Америку более безопасной, Трампу нужно быть более осмотрительным", - заключает он. Источник: The Washington Post