Трамп вручил Путину самый лучший подарок, какой тот только мог попросить

"Еще задолго до Трампа Путин утверждал, что Соединенные Штаты ничем не отличаются от любой другой страны мира, включая Россию, - утверждает в The Washington Post бывший посол США в России Майкл Макфол. - Путин редко пытается прославлять российскую демократию. Вместо этого он цинично предполагает, что другие правительства, в том числе американское, сходны с российской системой управления. Путин и контролируемые Кремлем СМИ втолковывают россиянам и миру идею, что наши демократические институты так же несовершенны, как их, и что наша пресса не свободна и не беспристрастна, а контролируется олигархами и Белым домом. Точно так же российские пропагандисты утверждают, что наш Конгресс, политические партии и суды не являются по-настоящему независимыми. С их точки зрения, так называемое "глубинное государство", стержнем которого являются ЦРУ и военно-промышленный комплекс, на самом деле контролирует создание политики, особенно внешней".

"Стало гораздо труднее утверждать, что демократия в Соединенных Штатах уникальна, достойна восторга или является примером для других стран. Когда я служил в американском правительстве, мы утверждали в Москве, Пекине и Будапеште, что Соединенные Штаты - страна, управляемая законами. На прошлой неделе наш президент уволил директора ФБР Джеймса Коми - самого высокопоставленного из правительственных чиновников, ответственных за расследование возможных связей штаба Трампа с Россией в период наших президентских выборов. Президент не нарушил букву нашей Конституции, но наверняка нарушил ее дух. Попытайтесь объяснить это в Москве, Пекине или Будапеште. Чем это решение отличается от того, как лидеры-автократы препятствуют важным расследованиям?" - говорится в статье.

"Как я утверждал здесь ранее, американские демократические институты остались несгибаемыми и переживут Трампа, - пишет Макфол. - Но восприятие сходства России и Америки - точка зрения, что американская демократия не лучше любой другой политической системы в мире, - останется. Это самый большой подарок для Путина".