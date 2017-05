18 мая 2017 г. Майкл Макфол | The Washington Post Трамп вручил Путину самый лучший подарок, какой тот только мог попросить "Еще задолго до Трампа Путин утверждал, что Соединенные Штаты ничем не отличаются от любой другой страны мира, включая Россию, - утверждает в The Washington Post бывший посол США в России Майкл Макфол. - Путин редко пытается прославлять российскую демократию. Вместо этого он цинично предполагает, что другие правительства, в том числе американское, сходны с российской системой управления. Путин и контролируемые Кремлем СМИ втолковывают россиянам и миру идею, что наши демократические институты так же несовершенны, как их, и что наша пресса не свободна и не беспристрастна, а контролируется олигархами и Белым домом. Точно так же российские пропагандисты утверждают, что наш Конгресс, политические партии и суды не являются по-настоящему независимыми. С их точки зрения, так называемое "глубинное государство", стержнем которого являются ЦРУ и военно-промышленный комплекс, на самом деле контролирует создание политики, особенно внешней". "Стало гораздо труднее утверждать, что демократия в Соединенных Штатах уникальна, достойна восторга или является примером для других стран. Когда я служил в американском правительстве, мы утверждали в Москве, Пекине и Будапеште, что Соединенные Штаты - страна, управляемая законами. На прошлой неделе наш президент уволил директора ФБР Джеймса Коми - самого высокопоставленного из правительственных чиновников, ответственных за расследование возможных связей штаба Трампа с Россией в период наших президентских выборов. Президент не нарушил букву нашей Конституции, но наверняка нарушил ее дух. Попытайтесь объяснить это в Москве, Пекине или Будапеште. Чем это решение отличается от того, как лидеры-автократы препятствуют важным расследованиям?" - говорится в статье. "Как я утверждал здесь ранее, американские демократические институты остались несгибаемыми и переживут Трампа, - пишет Макфол. - Но восприятие сходства России и Америки - точка зрения, что американская демократия не лучше любой другой политической системы в мире, - останется. Это самый большой подарок для Путина". Источник: The Washington Post