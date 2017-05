18 мая 2017 г. Майкл Морелл | The Washington Post Три урока эпизода взаимодействия Трампа с Россией (и один - вообще-то хорошая новость) Майкл Морелл, служивший в ЦРУ в должностях исполняющего обязанности директора и заместителя директора, излагает в The Washington Post три урока, которые можно извлечь из взаимодействия Трампа с Россией. "Во-первых, теперь мы знаем, что президент вообще-то обращает внимание на разведывательное сообщество, - говорится в статье. - Он, очевидно, смог повторить русским разведданные об угрозе со стороны "Исламского государства"*, о которой ему рассказали с существенным количеством деталей. Поэтому должно быть покончено с представлением, что президент не слушает разведывательное сообщество. И должно быть покончено с идеей, что разведывательное сообщество утаивает от президента информацию, нужную ему, чтобы делать свою работу. Ни то, ни другое не соответствует действительности". "Во-вторых, советники президента не смогли должным образом им "управлять". Инцидент с Лавровым подчеркивает, что советник по национальной безопасности Г. Р. Макмастер и его персонал не справляются со своими обязанностями в двух отношениях. Им не удается убедить Трампа работать с рядом тщательно прописанных и скоординированных пунктов обсуждения во время встреч с иностранными чиновниками. И они не всегда хотят или могут перенаправить беседу между президентом и иностранными чиновниками, если она заходит в ненадлежащие сферы", - говорится в статье. "В-третьих, утечки, которые привели к появлению статьи в The [Washington] Post по данному вопросу, ухудшили положение дел. The [Washington] Post использовала множество источников, сливших не только идею, что Трамп поделился с Лавровым секретной информацией, но и многие детали этой информации. Из-за этих утечек русские теперь знают, что информация была чрезвычайно секретна. Из-за этих утечек другие правительства теперь знают, что случилось, и могут передумать делиться с нами разведданными. Кроме того, из-за этих утечек "Исламское государство"* может теперь сужать круг поиска источника или метода сбора разведданных о его планах атак", - указывает Морелл. Морелл отмечает, что Трамп как президент имел право рассекречивать любую информацию, а источники утечек подробностей его разговора с Лавровым в прессу совершили преступление и должны быть призваны к ответу. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ. Источник: The Washington Post