18 мая 2017 г. Роб Барри, Кристофер С.Стюарт и Бретт Форрест | The Wall Street Journal Российский государственный банк финансировал сделку с участием человека, который был бизнес-партнером Трампа "Канадский застройщик российского происхождения Александр Шнайдер, построивший 65-этажный Trump International Hotel and Tower, вложил деньги в этот проект после того, как получил сотни миллионов долларов от отдельной продажи активов, в которой участвовал российский ВЭБ (полное название "Внешэкономбанк"), - утверждает The Wall Street Journal. "По данным S&P Global Market Intelligence, в 2010 году Шнайдер продал примерно за 850 млн долларов долю своей компании в украинском сталелитейном комбинате", - пишут журналисты Роб Барри, Кристофер С.Стюарт и Бретт Форрест. "По словам двух лиц, осведомленных о сделке, покупателем, который не назывался публично, была организация, действовавшая в интересах российского правительства. Эти люди говорят, что ВЭБ инициировал покупку и предоставил деньги", - пишет издание. "Американские следователи изучают все связи между российскими финансовыми институтами, Трампом и любыми людьми из его окружения, говорит некий человек, осведомленный о расследовании. В рамках этого расследования они изучают взаимодействие между Трампом, его приближенными и ВЭБом, находящимся в данный момент под санкциями США, сказал другой информированный источник", - пишет газета. "В апреле юрист Шнайдера Саймон Цукер сказал, что около 15 млн долларов от продажи актива [т.е. доли в стателитейном комбинате] было вложено в проект Трампа в Торонто. Днем позднее он написал в электронном письме: "Я не могу подтвердить, что какие-либо средства" от сделки "пошли на проект в Торонто", - говорится в статье. Со своей стороны, представитель Trump Organization сказал, что Трамп не участвовал в каких-либо финансовых сделках с ВЭБом и что компания Трампа "просто дала разрешение на использование своего бренда и управляет отелем и квартирами", - передают журналисты. ВЭБ не откликнулся на просьбы о комментариях. Фирма Midland Resources Holding Ltd., которой владели Шнайдер и некий неназванный партнер, "после распада СССР приобрела долю в украинском сталелитейном комбинате "Запорожсталь" примерно за 70 млн долларов. Сделка по ее продаже в 2010 году была непрозрачной. Согласно материалам судебного дела и по словам юриста Шнайдера, Midland передала права собственности на свою долю в сталелитейном комбинате неназванному покупателю через пять офшорных компаний", - говорится в статье. "По словам одного инвестбанкира, который был в курсе событий, некий бывший украинский чиновник подал некому топ-менеджеру ВЭБа идею сделки. Хотя название покупателя не оглашалось, некий трейдер, работающий со сталью и осведомленный о сделке, сказал, что сам ВЭБ в конце концов получил контроль над долей Midland в сталелитейном комбинате. На тот момент российские организации полагали, что приобретение контроля над крупными промышленными активами на Украине стратегически-ценно для российских политических интересов в будущем, сказал другой инвестбанкир, осведомленный о сделке", - пишет издание. Со своей стороны, Цукер заявил, что Midland Resources "никогда не имела никаких отношений с ВЭБом" и "не диктует, где ее покупателям брать взаймы деньги". "Он отказался назвать покупателя, сославшись на соображения конфиденциальности, и лишь сказал, что это была "украинская промышленная группа", - пишет газета. Источник: The Wall Street Journal