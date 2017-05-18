Восточная Германия более подвержена праворадикальным идеям

Правоэкстремистские идеи "намного проще приживаются на востоке Германии", пишет немецкая газета Die Zeit со ссылкой на исследование, находящееся в распоряжении таблоида Bild и газеты Berliner Zeitung. Исследование было проведено по поручению уполномоченного правительства ФРГ по восточным регионам Ирис Гляйке. Авторы уверены, что "экстремизму правого толка на востоке Германии способствуют специфически региональные факторы, которые намного сильнее выражены именно там".

К таким региональным факторам, как рассказывается в материале, относится "возвышение всего собственного, саксонского, восточногерманского и немецкого в отношении приема беженцев и мигрантов". Центром правых идей в исследовании называется Дрезден.

"Примечательно еще и то, что в регионе Дрездена особенно сильно распространены антиамериканские настроения и недоверие к Западу, - говорится в исследовании. - Также в регионе исторически обусловлены и распространены чувство эмоциональной близости к России и отстранение от американского империализма".

Прежде всего, как считают эксперты Института исследования демократии в Геттингене, "корни подобных идей берут свое начало в ГДР", поскольку "миграционная политика ГДР основывалась как раз именно на подобных этноцентрических принципах, а именно - "дружба народов - это хорошо, но мигранты - всего лишь гости".