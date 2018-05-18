Британский комитет, расследующий действия России, назначил дату беседы с Ассанжем. Но тут позвонили из МИД Британии

"Британцы, расследующие деятельность России и скандал вокруг компании Cambridge Analytica, договорились о предварительной дате публичной беседы с Джулианом Ассанжем, основателем WikiLeaks, а затем, после звонка из британского МИДа, отказались от этого плана", - сообщает BuzzFeed. "Высокопоставленный источник утверждает: сотрудники МИДа позвонили в британский парламентский комитет по делам цифровой культуры, СМИ и спорта (комитет DCMS) после того, как узнали о плане провести с Ассанжем, находящимся в посольстве Эквадора, беседу на известном публичном форуме", - пишут журналисты Марк Ди Стефано и Бен Гартсайд.

Комитет намеревался получить у Ассанжа показания о попытках Cambridge Analytica с ним связаться. "Однако представитель комитета уверяет, что телефонные звонки из МИД Великобритании не повлияли на решение комитета отказаться от опроса Ассанжа по видеосвязи", - сообщает издание.

Авторы пишут: "Но существование длинной цепочки электронных писем, с которой ознакомилось BuzzFeed News, демонстрирует, что сотрудники комитета DCMS несколько недель контактировали с адвокатом Ассанжа после того, как комитет первоначально предложил основателю WikiLeaks ответить в форме письменных показаний на некоторые утверждения Александера Никса (бывшего главного управляющего Cambridge Analytica. - Прим. ред.)".

19 марта комитет и адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон пришли к договоренности, что 28 марта Ассанж поучаствует в заседании комитета по видеосвязи.

20 марта Ассанж написал об этом в Twitter.

Издание сообщает: "По словам одного источника, запись в Twitter побудила сотрудников британского МИДа позвонить в комитет DCMS, чтобы проверить достоверность слов Ассанжа. Источник сказал, что на комитет это подействовало, как "удар по рукам".

В тот же день комитет DCMS заявил в Twitter: "Г-н Ассанж вызвался выступить перед комитетом DCMS, но никаких официальных приглашений ему не было отправлено".

"Еще через два дня комитет DCMS отказался от плана выслушать показания Ассанжа на публичном форуме", - сообщает издание.

Робинсон заявила в интервью изданию: "Особенно тревожно, если министерство иностранных дел вмешалось закулисным образом, чтобы не позволить Джулиану Ассанжу поговорить с комитетом и напрямую дать показания, которые могли бы дать комитету информацию и основания для расспросов".

Со своей стороны, представитель МИД Великобритании признал факт звонка, но заявил: "Любые утверждения, будто министерство иностранных дел убеждало комитет DCMS не выслушивать показания Ассанжа, - полная ложь".